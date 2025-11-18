Language
    बालू माफियाओं का तांडव: खनन विभाग की टीम पर स्कॉर्पियो चढ़ाई, एक सैप जवान की मौत, दूसरा गंभीर

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 01:25 PM (IST)

    बिहार के दुल्हिन बाजार में बालू माफियाओं ने खनन विभाग की टीम पर हमला किया। अवैध खनन रोकने गई टीम पर स्कॉर्पियो चढ़ा दी गई, जिससे एक सैप जवान की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में तनाव है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पुलिस को बालू माफिया के स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया।

    संवाद सूत्र, दुल्हिन बाजार (पटना)। बिहटा–पालीगंज एसएच-02 मुख्य मार्ग पर सोमवार देर रात करीब 1 बजे बालू माफियाओं ने खनन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रही टीम को बालू माफियाओं ने स्कॉर्पियो से रौंद दिया, जिसमें सैप के एक जवान दुखहरन पासवान की मौत हो गई, जबकि दूसरा जवान लक्ष्मण सिंह गंभीर रूप से घायल है और पीएमसीएच में उसका इलाज चल रहा है।

    जानकारी के अनुसार, खनन विभाग की टीम देर रात रानीतलाब थाना क्षेत्र के अमवा इनार और सरैया चौक के पास अवैध बालू खनन और परिवहन की सूचना पर छापेमारी करने गई थी। अभियान के दौरान टीम ने अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर को पकड़ा। मौका मिलते ही ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। इसके बाद ट्रैक्टर को जप्त कर दो सैप जवान—एक चालक की सीट पर और दूसरा बगल में थाना ले जाने लगे।

    थाना से 200–300 मीटर पहले ही बालू माफियाओं के गुर्गे स्कॉर्पियो से ओवरटेक कर ट्रैक्टर के आगे रोक लगा दिए। जवान कुछ समझ पाते, इससे पहले ही स्कॉर्पियो सवार लोगों ने उन पर लाठी-डंडों से हमला बोल दिया।

    जान बचाने के लिए जवान भागने लगे, लेकिन हमलावरों ने उन्हें स्कॉर्पियो से कुचल डाला। वारदात को अंजाम देकर माफिया मौके से फरार हो गए।

    रास्ते से गुजर रहे लोगों ने घायल जवानों को देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों को स्थानीय पीएचसी पहुंचाया, जहां से पटना रेफर किया गया।

    पटना ले जाने के दौरान एक जवान दुखहरन पासवान की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर हालत में भर्ती है।

    घटना पर डीएसपी-2 पंकज कुमार सिंह ने बताया कि खनन विभाग की टीम बिना स्थानीय थाना को सूचना दिए कार्रवाई में निकली थी। बाद में घटना के बाद विभाग की ओर से पुलिस को जानकारी दी गई।

    पुलिस ने ट्रैक्टर और घटना में शामिल स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है। घटना को अंजाम देने वाले माफियाओं की तलाश के लिए छापेमारी जारी है।

    उन्होंने बताया कि अभी तक खनन विभाग की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। आवेदन मिलते ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    बालू माफियाओं द्वारा पुलिस और सरकारी टीमों पर लगातार हो रहे हमलों से सुरक्षा व्यवस्था और अवैध खनन नेटवर्क पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं।