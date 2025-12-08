Language
    Bihar: बुलडोजर के साथ अब चलेगा सम्राट का क्रेन; एंट्री-एग्‍ज‍िट प्‍वाइंट पर कैमरे लगाने को लेकर गृह मंत्री का बड़ा फैसला

    By Rajat Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 07:05 PM (IST)

    Bihar News: बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने यातायात सुधार के लिए एक नई योजना बनाई है। इसके तहत, बुलडोजर के साथ अब क्रेन भी चलेगी। शहर के एंट्री और ...और पढ़ें

    Hero Image

    बिहार के उपमुख्‍यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सभी शहरी निकायों और पंचायतों के प्रवेश एवं निकास स्थल पर अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री (गृह) सम्राट चौधरी ने पंचायती राज विभाग एवं नगर विकास विभाग के अधिकारियों को कैमरे स्थापित करने का निर्देश दिया है।

    इससे सड़क सुरक्षा तो मजबूत होगी ही, यातायात प्रणाली भी अधिक सुगम-सुचारू और नियंत्रित होगी। गृह मंत्री ने सोमवार को ट्रैफिक सुधार के लिए अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की।

    उन्होंने कहा कि राज्य में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। आम जनता को जाम से मुक्ति दिलाने और सरल-सुगम यातायात व्यवस्था प्रदान करने के लिए हर स्तर पर कठोर कदम उठाए जाएं। गृह मंत्री ने गलत और अवैध पार्किंग से निपटने के लिए विभागीय क्रेन के साथ निजी क्रेन लगाने का भी निर्देश दिया।

    ट्रैफिक पुलिस बल बढ़ेगा, खुलेगा प्रशिक्षण संस्थान

    सम्राट चौधरी ने राज्य में यातायात प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का निर्देश देते हुए कहा कि ट्रैफिक पुलिसकर्मियों में दक्षता लाने के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस बल बढ़ाने की भी बात कही।

    राज्य के रेलवे जंक्शन के बाहर, व्यस्त चौराहों और जाम वाली जगहों पर यातायात प्रबंधन के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने का निर्देश भी गृह मंत्री ने समीक्षा बैठक में दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल, काॅलेज, पंचायत और शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए।

    गृह मंत्री ने लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही गलत अवैध पार्किंग से निपटने के लिए विभागीय क्रेन के साथ प्राइवेट क्रेन लगाने पर भी बल दिया।