ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर रोड आवास खाली नहीं करने की RJD के प्रदेश अध्‍यक्ष की धमकी को गृह मंत्री सह उपमुख्‍यमंत्री सम्राट चौधरी ने अराजकता भरा बताया है। उन्‍होंने कहा है कि जनता को यही तो कहते थे कि ये लोग (RJD) अराजकता और गुंडागर्दी वाले लोग हैं। कैसे कोई बोल सकता है कि आवास नहीं छोड़ेंगे। आप तो अराजकता वाली बोली बोल रहे हैं। उन्‍हें समझना चाहिए कि वह जनता का घर है कि‍सी व्‍यक्‍त‍ि का नहीं। क‍ि‍सी व्‍यक्‍त‍ि की बपौती नहीं है। ये अराजकता और गुंडागर्दी वाले लोग सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि राबड़ी देवी के बेटे ही कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है क‍ि पूर्व मुख्‍यमंत्र‍ियों को घर नहीं मिलेगा। उनको तो घर नेता विरोधी दल के तौर पर म‍िल गया।

उपमुख्‍यमंत्री एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्‍होंने कहा कि राजद के प्रदेश अध्‍यक्ष का बयान सुना। यही तो जनता को कहता था क‍ि ये अराजकता वाले लोग हैं। गुंडागर्दी वाले लोग हैं। कोर्ट तय करेगा क‍िसको रहना है क‍िसको छोड़ना है कैसे बोल सकत हैं कि नहीं छोड़ेंगे। आपको सरकार ने दिया था। आप अराजकता वाली बोली बोल रहे हैं। यह पूछे जाने पर क‍ि‍ यदि आवास खाली नहीं किया जाता है तो?

सम्राट चौधरी ने कहा कि‍, तब न्‍यायालय तय करेगा क‍ि क‍िसको रहना है, नहीं रहना है। सरकारी व्‍यवस्‍था के तहत घर खाली कराया जा रहा है, उससे बड़ा घर दे रहे हैं। इस दौरान उन्‍होंने कहा कि भारत में रहनेवाला हर व्‍यक्‍त‍ि भारतीय है। चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या इसाई। किसी व्‍यक्‍त‍ि काे यह कहकर योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता क‍ि वह क‍िस धर्म या समुदाय का है।