Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar: राबड़ी देवी आवास खाली नहीं करेंगी तो? सम्राट चौधरी ने कह दी बड़ी बात, कोर्ट का द‍िया हवाला

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:53 PM (IST)

    बिहार में राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि राबड़ी देवी को कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आवास खाली कर देना चाहिए। उन्होंने कानून को सबके लिए बराबर बताते हुए कहा कि अगर राबड़ी देवी आवास खाली नहीं करती हैं, तो उन्हें कोर्ट के आदेश का सामना करना पड़ेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    10 सर्कुलर रोड आवास (बांए) और 39 हार्ड‍िंग रोड आवास। जागरण

    ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर रोड आवास खाली नहीं करने की RJD के प्रदेश अध्‍यक्ष की धमकी को गृह मंत्री सह उपमुख्‍यमंत्री सम्राट चौधरी ने अराजकता भरा बताया है। 

    उन्‍होंने कहा है कि जनता को यही तो कहते थे कि ये लोग (RJD) अराजकता और गुंडागर्दी वाले लोग हैं। कैसे कोई बोल सकता है कि आवास नहीं छोड़ेंगे। 

    आप तो अराजकता वाली बोली बोल रहे हैं। उन्‍हें समझना चाहिए कि वह जनता का घर है कि‍सी व्‍यक्‍त‍ि का नहीं। क‍ि‍सी व्‍यक्‍त‍ि की बपौती नहीं है। 

    ये अराजकता और गुंडागर्दी वाले लोग 

    सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि राबड़ी देवी के बेटे ही कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है क‍ि पूर्व मुख्‍यमंत्र‍ियों को घर नहीं मिलेगा। उनको तो घर नेता विरोधी दल के तौर पर म‍िल गया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उपमुख्‍यमंत्री एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्‍होंने कहा कि राजद के प्रदेश अध्‍यक्ष का बयान सुना। यही तो जनता को कहता था क‍ि ये अराजकता वाले लोग हैं। गुंडागर्दी वाले लोग हैं।

    कोर्ट तय करेगा क‍िसको रहना है क‍िसको छोड़ना है 

    कैसे बोल सकत हैं कि नहीं छोड़ेंगे। आपको सरकार ने दिया था। आप अराजकता वाली बोली बोल रहे हैं। यह पूछे जाने पर क‍ि‍ यदि आवास खाली नहीं किया जाता है तो? 

    सम्राट चौधरी ने कहा कि‍, तब न्‍यायालय तय करेगा क‍ि क‍िसको रहना है, नहीं रहना है। सरकारी व्‍यवस्‍था के तहत घर खाली कराया जा रहा है, उससे बड़ा घर दे रहे हैं। 

    इस दौरान उन्‍होंने कहा कि भारत में रहनेवाला हर व्‍यक्‍त‍ि भारतीय है। चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या इसाई। किसी व्‍यक्‍त‍ि काे यह कहकर योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता क‍ि वह क‍िस धर्म या समुदाय का है। 

    बता दें कि राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड की जगह 39 हार्डिंग रोड का आवास आवंटित किया गया है। आवास खाली करने के विषय पर राजद प्रदेश अध्‍यक्ष ने विवादित बयान दे दिया। 

    उन्‍होंने कहा कि किसी हाल में आवास खाली नहीं क‍िया जाएगा, जो करना है कर लें। इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गि‍रिराज सिंह समेत भाजपा के अन्‍य नेताओं ने भी तंज कसा था।  

     