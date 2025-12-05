Samrat Choudhary: 'कानून तोड़ने वालों को सुधरना होगा या बिहार छोड़ना होगा', सम्राट चौधरी की चेतावनी

Language
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:36 PM (IST)

    राज्य ब्यूरो, पटना। गृह मंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) ने कहा कि बिहार अपराधियों के लिए नहीं है। जो यहां रहकर कानून तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे या तो सुधरना होगा या राज्य छोड़ना होगा। उन्होंने प्रशासनिक मशीनरी को भी साफ संदेश दिया कि कानून-व्यवस्था को लेकर किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गृह मंत्री ने शुक्रवार की शाम सरदार पटेल भवन िस्थत पुलिस मुख्यालय में गृह और पुलिस के वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

    सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को अवैध खनन रोकने को रियल-टाइम निगरानी तंत्र तैयार करने और गलत जमीन खरीद-फरोख्त में शामिल लोगों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

    उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार जमीन माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। पुलिस अपराधियों के खिलाफ कठोरता के साथ कार्रवाई करे। उपमुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी पहल के बारे में भी जानकारी दी।

    सम्राट ने कहा कि राज्य में छेड़खानी रोकने और मनचलों पर अंकुश लगाने के लिए अभय ब्रिगेड का गठन किया गया है। यह विशेष बल स्कूल-कालेज के आसपास, बाजार क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों पर सक्रिय रहकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और किसी भी तरह की उत्पीड़न की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करेगा।

    तीन माह में सुधारे ट्रैफिक, हर माह उद्यमियों के साथ करें बैठक:

    उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बिहार की यातायात व्यवस्था को दुरस्त करने का निर्देश दिया। इसके लिए तीन महीने की डेडलाइन तय की गई है। इसके साथ ही उन्होंने जिलाधिकारियो और जिला पुलिस अधीक्षकों को ये निर्देश दिया कि वो उद्यमियों और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हर महीने बैठक कर उनकी समस्याओं को सुनें और समस्याओं का निदान करें।

    उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट किया कि गृह विभाग की प्राथमिकता कानून-व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई को खत्म करना है। समीक्षा बैठक के दौरान विशेष शाखा, सीआईडी, एसटीएफ तथा सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन दिया।

    इस अवसर पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, डीजीपी विनय कुमार, गृह सचिव प्रणव कुमार के साथ कई वरीय पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

