राज्य ब्यूरो, पटना। नई सरकार में कार्य महकमे के तहत पथ निर्माण विभाग की प्राथमिकता में बिहार के लिए स्वीकृत पांच एक्सप्रेस वे पर काम शुरू कराया जाना है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा घोषित मेगा प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन भी प्राथमिकता सूची में है।

एक्सप्रेस वे पर काम आरंभ कराने की योजना

बिहार के लिए मंजूर पांच एक्सप्रेस वे तीन एक्सप्रेस वे पर काम आरंभ कराया जाना पथ निर्माण विभाग की प्राथमिकता में है।

एक एक्सप्रेस वे वाराणासी-कोलकाता पर काम चल रहा है। वहीं पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे, रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस वे तथा गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे पर काम आरंभ होना है।

इन तीनाें एक्सप्रेस वे को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। इनके एलायनमेंट भी स्वीकृत है। पांचवां एक्सप्रेस वे बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे हैं। जिन पांच एक्सप्रेस वे को मंजूरी है उसकी लंबाई 1626 किमी है।

केंद्र ने जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी है उन पर भी काम

चुनाव के ठीक पहले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को अपनी मंजूरी प्रदान की थी।

उन पर काम आरंभ कराना भी पथ निर्माण विभाग की प्राथमिकता में शामिल किया जा रहा। इनमें साहेबगंज-अरेराज बेतिया व मोकामा-मुंगेर कारिडोर प्रमुख रूप से शामिल है।

राज्य सरकार इन मेगा प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ेगा

नई सरकार के एजेंडा में मुंगेर-भागलपुर गंगा पथ का निर्माण भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 82.8 किमी है। यह प्राेजेक्ट दो खंडों में स्वीकृत है।

प्रथम खंड के तहत मुंगेर से सुल्तानगंज के बीच 42 किमी सड़क बननी है। इसकी लागत 5120 करोड़ रुपए है। वहीं दूसरे खंड के तहत सुल्तानगंज से भागलपुर के सबौर तक गंगा किनारे सड़क का निर्माण कराया जाना है।

इसकी लंबाई 40.08 किमी है और लागत 4,850 करोड़। इस सड़क का निर्माण फोरलेन में कराया जाना है जिसमें कई अंडरपास भी हैं।

वहीं एक अन्य मेगा प्रोजेक्ट है पटना स्थित गंगा पथ का कोईलवर तक विस्तार। इस प्रोजेक्ट पर अगले महीने से काम शुरू करने की योजना है।

इसके तहत गंगा किनारे 35.65 किमी सड़क का निर्माण कराया जाना है। इसकी लागत लगभग 6000 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट का 18 किमी हिस्सा एलिवेटेड है।