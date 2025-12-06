Bihar: बाबरी मस्जिद के लिए शोकाकुल है RJD, बाबा साहब को नमन करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कही ये बात
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रदेश अध्यक्ष ने बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस पर शोक व्यक्त किया। मौके पर बाबा साहब क ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। बाबरी मस्जिद के लिए राजद ने शोक जताया है। बाबा साहेब की पुण्यतिथ पर राजद कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में अयोध्या की मस्जिद के लिए दुख जताया गया।
इससे पूर्व पुण्यतिथि पर शनिवार को बाबा साहेब डा. भीमराव आंबेडकर को राजद के प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। RJD के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के नेतृत्व मेंं आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके योगदान का स्मरण किया गया।
बाबा साहब का योगदान अविस्मरणीय
इसके साथ ही बाबरी मस्जिद शहादत दिवस भी मनाया गया। उल्लेखनीय है कि छह दिसंबर, 1992 को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर विवादित ढांचा को आंशिक रूप से तोड़ दिया गया था। उसी शोक में राजद ने शहादत दिवस मनाया।
मंडल ने कहा कि आंबेडकर संविधान निर्माता ही नहीं, अपितु राष्ट्र निर्माता भी थे। शोषण विहीन और समता मूलक समाज की स्थापना के लिए वे जीवनपर्यंत संघर्षरत रहे। छूआछूत और सामाजिक विषमता के विरुद्ध आवाज बुलंद की। उनका योगदान अविस्मरणीय है।
शिवचंद्र राम, डा. तनवीर हसन, डा. शमीम अहमद, चंद्रशेखर, रणविजय साहू, एजाज अहमद, मदन शर्मा आदि ने आंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। राजद-जनों ने कथित बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर गहरा दुःख व्यक्त किया और दो मिनट का मौन रखा।
बाबरी मस्जिद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में TMC के निलंबित विधायक हुमायू कबीर ने इसकी नींव रख दी। इसके बाद इसपर सियासत शुरू हो गई है।
