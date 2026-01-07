Bihar Bhumi: दाखिल-खारिज से बंदोबस्ती तक... 4 खंडों में प्रकाशित हुआ सर्कुलर, विजय सिन्हा ने किया लोकार्पण

राज्य ब्यूरो, पटना। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा से बुधवार को विभागीय परिपत्रों के संग्रह का लोकार्पण किया। इसमें वर्ष 2003 से 2023 तक जारी सभी महत्वपूर्ण विभागीय परिपत्रों एवं नियमों का संग्रह है। यह चार खंडों में है।

सिन्हा ने कहा कि इतने वर्षों के नियमों और परिपत्रों को एक स्थान पर संकलित करने से विभागीय कार्यप्रणाली में एकरूपता आएगी। निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनेगी। अधिकारियों को नियमसंगत तरीके से कार्य करने में सुविधा होगी।

इसके पहले भाग में भू-अभिलेख एवं परिमाप तथा चकबंदी से संबंधित संग्रह है। भाग-2 में भू-अर्जन तथा भाग-3 में खासमहाल, भू-हस्तान्तरण, भूमि बन्दोबस्ती, लोक भूमि अतिक्रमण, सैरात एवं फेरीघाट बन्दोबस्ती, राजस्व संग्रहण, भू-लगान, सेस, मेला प्राधिकार, वासभूमि बन्दोबस्ती, बेदखली (दखल देहानी), अभियान बसेरा, भू-हदबंदी (सिंलिंग), भूदान और काश्तकारी, बटाईदारी, कृषि भूमि सम्परिवर्तन से संबंधित संग्रह हैं।