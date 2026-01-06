Bihar Bhumi:अधिकारियों को पुरस्कृत करेंगे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, कार्यालयों में निगरानी का भी इंतजाम
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 15 जनवरी तक परिमार्जन प्लस और 31 जनवरी तक दाखिल-खारिज के लंबित मामलों को निपटाने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करने क ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि 15 जनवरी तक परिमार्जन प्लस के लंबित आवेदनों का निबटारा करने वाले अधिकारी पुरस्कृत होंगे।
31 जनवरी तक दाखिल-खारिज के लंबित मामलों का निबटारा हो जाना चाहिए। वे बुधवार को भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालय संबंधी कार्यों में अधिकतम समय देने से ही राजस्व प्रशासन को बेहतर बनाया जा सकता है।
हाल के दिनों में वे कार्यप्रणाली में सकारात्मक सुधार देख रहे हैं। हालांकि कुछ अनुमंडलों में अब भी अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है।
माइक्रो मॉनिटरिंग टीम बनेगी
सिन्हा ने प्रधान सचिव सीके अनिल से कहा कि वे बेहतर काम करने वाले पांच डीसीएलआर की टीम बनाएं। इन्हें कमजोर प्रदर्शन वाले अनुमंडलों में भेजें।
निर्णय की गुणवत्ता पर जोर दें। हड़बड़ी वाले निर्णयों की शिकायतें जनकल्याण संवाद के दौरान सामने आ रहीं हैं। इसे देखते हुए विभाग स्तर पर एक माइक्रो माॅनिटरिंग टीम का गठन करे।
उन्होंने सभी अधिकारियों से बेहतर निर्णयों को आपस में साझा करने का आग्रह किया, ताकि कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता दोनों बढ़ सके।
भू माफियाओं पर होगी कार्रवाई
सिन्हा ने कहा कि भूमि माफियाओं के खिलाफ बड़े स्तर पर सख्त कार्रवाई की तैयारी चल रही है। उन्होंने सभी अंचलों में गार्ड उपलब्ध कराने, सभी अंचल, डीसीएलआर एवं अपर समाहर्ता कार्यालयों को सीसीटीवी कैमरा से लैश करने का आदेश दिया।
कहा कि जो अधिकारी विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, उनकी प्रतिष्ठा विभाग भी बढ़ाएगा। मार्च के बाद एक बार फिर सभी जिलों का दौरा कर सुधार की वास्तविकता का धरातल पर मूल्यांकन किया जाएगा।
इससे पूर्व प्रधान सचिव सीके अनिल और सचिव गोपाल मीणा ने कहा कि राजस्व प्रशासन से जुड़े कार्यों के निष्पादन में शिथिलता अब किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं होगी।
बैठक में विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, उप निदेशक मोना झा, आईटी मैनेजर आनंद शंकर सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।
