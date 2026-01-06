Bihar Bhumi: अब बढ़ जाएगी सीओ साहब की जिम्मेदारी, राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने जारी किया नया आदेश

संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। जमीन संबंधी कार्य जाली दस्तावेज के आधार पर कराने के मामलों में दस्तावेज प्रस्तुत करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अगर उनपर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है तो संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार मानकर कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने निर्देश दिया है कि छह तरह की धाराओं में उक्त मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। सरकारी भूमि के मामले में अगर जाली दस्तावेज पाए जाते हैं तो अंचलाधिकारी के स्तर से सीधे प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।