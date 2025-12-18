Language
    बिहार रेरा ने आरडी हाइट्स प्रोजेक्ट के बुक फ्लैट के निबंधन पर लगाई रोक, बिल्डर को जवाब दाखिल करने का निर्देश

    By Rajat Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 11:54 PM (IST)

    सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) ने आवंटियों की शिकायत के बाद दानापुर की आवासीय परियोजना आरडी हाइट्स के बुक किए गए फ्लैटों के निबंधन पर रोक लगा दी है।

    यह कार्रवाई आवंटियों के द्वारा कब्जा न मिलने, अवैध शुल्क वसूली आदि शिकायतों के बाद की गई है। रेरा ने निबंधन आइजी से आग्रह किया है कि वह जिला सब रजिस्टार को इससे जुड़ा आदेश जारी करें। इस पूरे मामले में 28 आवंटियों ने रजिस्ट्री और कब्जा दिलाने को लेकर शिकायत दर्ज कराई है।

    उनकी शिकायत है कि उन्होंने फ्लैट बुक कराया, सेल फॉर एग्रीमेंट का निबंधन कराया और समझौते के अनुसार भुगतान भी कर दिया। फ्लैटों का निर्माण भी पूरा हो चुका है, इसके बावजूद बिल्डर द्वारा मेंटेनेंस सर्विस और डायरेक्टर फीस के नाम पर अतिरिक्त राशि मांगी जा रही है। बिहार रेरा ने प्रमोटर को निर्देश दिया है कि वह लिखित जवाब दाखिल करें कि कितने आवंटियों के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित किए गए हैं।

    प्राधिकरण ने यह भी आदेश दिया है कि जिन फ्लैटों के लिए पहले से बिक्री समझौता किया जा चुका है, उनके संबंध में मूल आवंटी की लिखित सहमति के बिना किसी भी प्रकार का नया पंजीकरण या तृतीय पक्ष का अधिकार सृजन नहीं किया जाएगा।