    Bihar: राशन कार्ड से वंचित लोगों के लिए अच्‍छी खबर, प्रधान स‍च‍िव ने द‍िये हैं निर्देश

    By Dina Nath Sahani Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 06:53 PM (IST)

    बिहार में राशन कार्ड से वंचित लोगों के लिए खुशखबरी है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति राशन कार्ड से वंचित न रहे।  

    कैंप लगाकर बनेगा राशन कार्ड। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में राशन कार्ड से वंचित लाभुकों के लिए यह अच्छी खबर है। सभी वंचित लाभुकों का राशन कार्ड अब कैंप लगाकर बनाया जाएगा। इसके लिए प्रखंड स्तर पर कैंप लगाा जाएगा।

    इस संबंध में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पीएस पंकज कुमार ने सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। इससे पहले प्रधान सचिव पंकज कुमार ने बुधवार को समीक्षा बैठक की।

    पात्रता रखने वाले एक भी व्‍यक्‍त‍ि न हो वंचित 

    उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो पात्रता रखते हैं, वैसे
    एक भी लाभुक वंचित न हों और उन्हें हर हाल में राशन कार्ड उपलब्ध कराएं।

    बैठक में विभाग के विशेष सचिव मो.नैय्यर इकबाल, संयुक्त सचिव उपेन्द्र कुमार, ओएसडी रविन्द्र कुमार समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। 

    प्रधान सचिव ने कहा- कैंप लगाने में नहीं हो देरी 

    प्रधान सचिव ने सभी प्रमंडलीय उप निदेशकों (खाद्य), जिला आपूर्ति पदाधिकारियों, जिला प्रबंधकों और अनुमंडल पदाधिकारियों से कहा कि कैंप लगाने में देरी नहीं होनी चाहिए।

    सभी वंचित लाभुकों का राशन कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लाभुकों को दिए जाने वाले खाद्यान्न की अच्छी गुणवत्ता को हर हाल में सुनिश्चित करें। 

    खराब गुणवत्ता के खाद्यान्न की जिम्मेदारी तय करें और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करें। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

    प्रधान सचिव ने जन वितरण प्रणाली की दुकानों की रिक्तियों को यथाशीघ्र भरने का निर्देश दिया।

    लेशी सिंंह एक बार फिर संभाल रहीं विभाग  

    गौरतलब है कि विभाग की मंत्री के रूप में लेशी सिंह ने एक बार फिर पदभार ग्रहण किया है। उन्‍होंने स्‍पष्‍ट कहा है कि लाभुकों को समय पर निर्धारित मात्रा में गुणवत्‍तापूर्ण अनाज उपलब्‍ध कराना है। 

    उन्‍होंने विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार समेत अन्‍य पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी निर्देश दिए। उपभोक्‍ताओं के हित में कदम उठाने का निर्देश भी दिया। 