Bihar Ration Card: 30 दिसंबर तक कैंप लगाकर राशन कार्ड का किया जाएगा ई-केवाईसी, चेक करें जरूरी डिटेल

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के जिन राशन कार्डधारकों ने अब तक अपने राशन कार्डका ई-केवाईसी नहीं कराया है, वो 30 दिसंबर तक अपने अनुमंडल व प्रखंड में जाकर राशन कार्ड का ई-केवाईसी करा लें। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 30 दिसंबर तक सभी राशनकार्ड धारियों के लिए विशेष कैंप लगाकर आधार सीडिंग (ई-केवाईसी) कराया रहा है। राशन के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है।

राज्य के वैसे राशन कार्डधारी जो आजीविका या अन्य कारणों से राज्य से बाहर निवास कर रहें हैं, उन्हें लौटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राशन कार्डधारियों के लिए ई-केवाईसी करने की सुविधा अब पूरे देश में उपलब्ध है। वर्तमान में वे अपने निवास स्थान पर ही अपने निकटतम उचित मूल्य की दुकान या जनवितरण प्रणाली की दुकान पर ई-केवाईसी करा सकते हैं।

केंद्र सरकार ने संदिग्ध राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली डेटा साझा कर इसके सत्यापन का निदेश दिया है। इस पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में उपलब्ध संदिग्ध राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली डेटा का भौतिक सत्यापन कराकर त्वरित निराकरण करने के लिए कहा है। इसके लिए 30 दिसंबर तक विशेष कैंप लगाया गया है।