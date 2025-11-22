बिहार के यात्रियों की बल्ले-बल्ले! रेलवे ने शुरू कीं 14 जोड़ी नई ट्रेनें, स्टेशनों पर बढ़ीं सुविधाएं

जागरण संवाददाता, पटना। यात्रियों की सुविधा में निरंतर सुधार के लिए पूर्व मध्य रेल प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में अक्टूबर में रेल प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनसे यात्रा अनुभव और अधिक सुगम हुआ है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि रेल परिचालन, सुविधाओं के विस्तार और बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया गया है। सबसे बड़ी पहल के रूप में अक्टूबर में 14 जोड़ी नई ट्रेनों (Bihar New Trains) का परिचालन शुरू किया गया, जिनमें पटना–नवादा, इसलामपुर, बक्सर और गया जैसे प्रमुख गंतव्यों के लिए नई जोड़ी ट्रेनें शामिल हैं।

पाटलिपुत्र–गया, पाटलिपुत्र–बलिया, किऊल–मोकामा, झाझा–दानापुर, सहरसा–पूर्णिया कोर्ट, बिहारीगंज–पूर्णिया कोर्ट तथा गौनहा–नरकटियागंज के लिए भी नई रेल सेवाएं शुरू की गईं। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर–चर्लपल्ली और दरभंगा–मदार के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस की दो जोड़ी ट्रेनों की शुरुआत यात्रियों के लिए बड़ी राहत सिद्ध होगी।

यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए चार जोड़ी ट्रेनों का परिचालन विस्तार भी किया गया है, जिसमें दानापुर–सुगौली एक्सप्रेस का नरकटियागंज तक तथा बिलासपुर–पटना एक्सप्रेस का बक्सर तक विस्तार उल्लेखनीय है। अक्टूबर में पूर्व मध्य रेल के 11 स्टेशनों पर 17 ट्रेनों को नए ठहराव प्रदान किए गए।

वहीं, टिकट सुविधा (Train Ticket Booking) को आसान बनाने के उद्देश्य से पांच नए यूटीएस काउंटर खोले गए, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 433 हो गई है। छठ पर्व के बाद यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 14 प्रमुख स्टेशनों पर 32 मोबाइल यूटीएस की व्यवस्था भी की गई।

बुनियादी ढांचे के स्तर पर भी कई सुधार किए गए हैं। पटना जंक्शन पर प्लेटफार्म 2/3 पर नया एस्केलेटर लगाया गया, जबकि प्लेटफार्म 4/5 पर दो नए यूरिनल बनाए गए। दानापुर मंडल के सकलडीहा और बड़हिया स्टेशनों पर फुट ओवरब्रिज और रैंप निर्माण कार्य पूरा हुआ। दरौली स्टेशन के प्लेटफार्म सतह का उन्नयन तथा अथमलगोला स्टेशन और पटना जंक्शन के प्लेटफार्मों पर वाटर बूथ स्थापित किए गए। सहरसा- अमृतसर के लिए 23 को विशेष ट्रेन यात्रियों की बढ़ती भीड़ और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पूर्व मध्य रेल ने सहरसा से अमृतसर के बीच एक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या 04667 सहरसा–अमृतसर स्पेशल का परिचालन 23 नवंबर को किया जाएगा।