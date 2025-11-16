Bihar Pollution: रेड जोन में पहुंचा पटना का वायु प्रदूषण, राजगीर की हवा सबसे साफ
बिहार में वायु प्रदूषण (Bihar Air Pollution) की स्थिति गंभीर है, खासकर पटना में जहां हवा की गुणवत्ता रेड जोन में पहुंच गई है। इसके विपरीत, राजगीर में हवा अपेक्षाकृत साफ है। प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, और सरकार इसे कम करने के लिए प्रयास कर रही है।
जागरण संवाददाता, पटना। ठंड बढ़ने के साथ शहर की हवा भी धीरे-धीरे प्रदूषित हो रही है। ठंड के कारण तापमान गिरने से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में वृद्धि हो रही है। शनिवार को पटना का औसत एक्यूआइ 162 दर्ज किया गया, जबकि समनपुरा का बढ़कर 309 तक पहुंच गया है। इसे रेड जोन में रखा गया है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अनुसार, राजगीर की हवा सबसे स्वच्छ रही। यहां का एक्यूआइ 88 दर्ज किया गया। दानापुर में एक्यूआइ 147, शेखपुरा में 130 तारामंडल के पास 113 मुरादपुर में 138 राजवंशी नगर में 135 दर्ज किया गया।
समनपुरा में प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण निर्माण कार्य और सड़कों की ठीक से सफाई न होना, जिससे सड़क किनारे धूलकणों की मोटी परत का जमना है। मौसम विज्ञानी ने बताया कि सर्दी में तापमान कम होने के कारण हवा ठंडी हो जाती है। ठंडी हवा गर्म हवा की तुलना में भारी होती है और नीचे आ जाती है।
इससे हवा की गति कम हो जाती है और प्रदूषित तत्व हवा में ही फंसे रह जाते हैं। सर्दियों में हवा में नमी कम होती है। नमी प्रदूषित कणों को आपस में चिपकाने में मदद करती है और उन्हें जमीन पर गिरने में मदद करती है, लेकिन जब नमी कम होती है तो प्रदूषक कण हवा में तैरते हैं।
सर्द दिनों में धुंध और कोहरे छाना आम है। ये प्रदूषक कणों को अपने अंदर समेट लेते हैं और हवा में घुल मिल जाते हैं। ऐसे में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है।
प्रमुख शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक
|स्थान
|एक्यूआइ
|अररिया
|111
|औरंगाबाद
|116
|भागलपुर
|125
|छपरा
|140
|गया
|145
|हाजीपुर
|156
|मोतिहारी
|105
|मुजफ्फरपुर
|103
|सिवान
|108
|कटिहार
|92
वायु गुणवत्ता की श्रेणी
|एक्यूआइ रेंज
|वायु गुणवत्ता श्रेणी
|0 - 50
|अच्छा
|51 - 100
|संतोषजनक
|101 - 200
|मध्यम प्रदूषित
|201 - 300
|खराब
|301 - 400
|बहुत खराब
|401 - 450
|गंभीर
