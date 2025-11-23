Language
    Pollution: बिहार में ठंड के साथ बढ़ा सांसों पर संकट, हाजीपुर की हवा सबसे खराब; जानें बाकी शहरों का हाल

    By Prabhat Ranjan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 07:51 AM (IST)

    बिहार में ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हाजीपुर की हवा सबसे खराब है। प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक गतिविधियां और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठा रही है और जनता से सहयोग करने की अपील की है।

    बिहार में प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश में धीरे-धीरे ठंड बढ़ने के साथ हवा भी प्रदूषित हो रही है। दूसरे दिन भी शनिवार को हाजीपुर की हवा प्रदेश में सबसे प्रदूषित रही। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआइ 179 दर्ज किया गया। वहीं, पटना का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 150 दर्ज किया गया।

    राजधानी सहित 18 जिलों की हवा प्रदूषित रही। इसमें 12 शहरों में मध्यम स्तर का प्रदूषण एवं छह शहरों का संतोषजनक रहा। राजधानी के समनपुरा इलाका भी खराब श्रेणी में रहा। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक शाम सात बजे के बाद 281 पहुंच गया।

    पटना के दानापुर में एक्यूआइ 136, पटना सिटी का 100, तारामंडल के पास 132, गांधी मैदान इलाके में 160 और राजवंशी नगर में 123 दर्ज किया। पटना सिटी की हवा संतोषजनक रहा।

    संतोष जनक श्रेणी में कटिहार का 96, छपरा का 67, बेतिया का 90, भागलपुर का 94, मोतिहारी का 84 एवं सहरसा का 83 एक्यूआइ दर्ज किया गया।

    बढ़ाया गया जल का छिड़काव

    हवा में धूलकणों की अधिकता बढ़ने की वजह से राजधानी के प्रमुख सड़कें पर नगर निगम की ओर से जल छिड़काव को बढ़ा दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि पटना सहित राज्य के अधिकतर हिस्सों में हवा की गति कम होने से प्रदूषण की सघनता बढ़ती है।

    मौसम विज्ञानी के के अनुसार, मानसून से पहले की अवधि में वातावरण में सबसे कम प्रदूषण रहता है, जबकि मानसून के बाद वातावरण में धूल कण की मात्रा बढ़ने लगती है। सर्द के दिनों में पटना सहित कई जिलों की हवा की गुणवत्ता खराब होने लगती है।

    प्रमुख शहरों की हवा

    शहर एक्यूआइ (AQI) वायु गुणवत्ता श्रेणी
    हाजीपुर 179 मध्यम प्रदूषित
    सासाराम 165 मध्यम प्रदूषित
    पटना 150 मध्यम प्रदूषित
    बिहारशरीफ 148 मध्यम प्रदूषित
    राजगीर 137 मध्यम प्रदूषित
    आरा 137 मध्यम प्रदूषित
    गया 134 मध्यम प्रदूषित
    मुजफ्फरपुर 125 मध्यम प्रदूषित
    किशनगंज 125 मध्यम प्रदूषित
    औरंगाबाद 110 मध्यम प्रदूषित
    मुंगेर 110 मध्यम प्रदूषित