Bihar Pollution Update: बिहार के इन शहरों की हवा हुई जहरीली, 200 के पार पहुंचा AQI

जागरण संवाददाता, पटना। ठंड के साथ प्रदूषण भी सेहत पर असर डाल रहा है। राजधानी में सबसे प्रदूषित क्षेत्र मुरादपुर रहा, जहां का एक्यूआइ 200 रिकार्ड किया गया। वहीं, दानापुर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 184, पटना सिटी का 114, तारामंडल के पास 167 एवं राजवंशी नगर के पास 144 एक्यूआइ दर्ज हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीते 10 दिनों के दौरान दानापुर की हवा पहले की तुलना में शुक्रवार को ठीक रही। वहीं, राज्य के तीन शहरों के बिहारशरीफ, किशनगंज एवं हाजीपुर की हवा शुक्रवार को सबसे अधिक प्रदूषित रही। हाजीपुर का एक्यूआइ 220, किशनगंज का 210 एवं बिहारशरीफ का 207 एक्यूआइ दर्ज किया गया।

राज्य के सात शहरों के बेतिया, कटिहार, छपरा, समस्तीपुर, आरा, सहरसा एवं मोतिहारी की हवा पहले की तुलना में संतोषजनक रही। वहीं, राजगीर, पटना, भागलपुर, औरंगाबाद, बेगूसराय, अररिया, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सासाराम एवं सिवान मध्यम दर्जे के प्रदूषित शहरों में से एक रहे।

प्रदूषण के स्तर पर सुधार का कारण मौसम में बदलाव है। हवा की गति कम होने के साथ धुंध का प्रभाव रहने और ओस की बूंदे गिरने से प्रदूषण का घनत्व कम होने से हवा में सुधार आया है। राजधानी के दानापुर में 10 दिनों के दौरान हवा की गुणवत्ता पर प्रभात रंजन की रिपोर्ट।