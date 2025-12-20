Bihar Pollution Update: बिहार के इन शहरों की हवा हुई जहरीली, 200 के पार पहुंचा AQI
बिहार के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। पटना, गया और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 200 के पार चला गया है, जो हवा की ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। ठंड के साथ प्रदूषण भी सेहत पर असर डाल रहा है। राजधानी में सबसे प्रदूषित क्षेत्र मुरादपुर रहा, जहां का एक्यूआइ 200 रिकार्ड किया गया। वहीं, दानापुर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 184, पटना सिटी का 114, तारामंडल के पास 167 एवं राजवंशी नगर के पास 144 एक्यूआइ दर्ज हुआ।
बीते 10 दिनों के दौरान दानापुर की हवा पहले की तुलना में शुक्रवार को ठीक रही। वहीं, राज्य के तीन शहरों के बिहारशरीफ, किशनगंज एवं हाजीपुर की हवा शुक्रवार को सबसे अधिक प्रदूषित रही। हाजीपुर का एक्यूआइ 220, किशनगंज का 210 एवं बिहारशरीफ का 207 एक्यूआइ दर्ज किया गया।
राज्य के सात शहरों के बेतिया, कटिहार, छपरा, समस्तीपुर, आरा, सहरसा एवं मोतिहारी की हवा पहले की तुलना में संतोषजनक रही। वहीं, राजगीर, पटना, भागलपुर, औरंगाबाद, बेगूसराय, अररिया, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सासाराम एवं सिवान मध्यम दर्जे के प्रदूषित शहरों में से एक रहे।
प्रदूषण के स्तर पर सुधार का कारण मौसम में बदलाव है। हवा की गति कम होने के साथ धुंध का प्रभाव रहने और ओस की बूंदे गिरने से प्रदूषण का घनत्व कम होने से हवा में सुधार आया है। राजधानी के दानापुर में 10 दिनों के दौरान हवा की गुणवत्ता पर प्रभात रंजन की रिपोर्ट।
यहां की हवा संतोषजनक
|शहर
|AQI
|वायु गुणवत्ता श्रेणी
|बेतिया
|95
|संतोषजनक
|कटिहार
|95
|संतोषजनक
|छपरा
|95
|संतोषजनक
|समस्तीपुर
|95
|संतोषजनक
|आरा
|92
|संतोषजनक
|सहरसा
|86
|संतोषजनक
|मोतिहारी
|67
|अच्छा
मध्यम प्रदूषित वाले शहर
|शहर
|एक्यूआइ (AQI)
|वायु गुणवत्ता श्रेणी
|राजगीर
|173
|मध्यम प्रदूषित
|पटना
|161
|मध्यम प्रदूषित
|भागलपुर
|153
|मध्यम प्रदूषित
|औरंगाबाद
|151
|मध्यम प्रदूषित
|बेगूसराय
|143
|मध्यम प्रदूषित
|अररिया
|128
|मध्यम प्रदूषित
|गया
|124
|मध्यम प्रदूषित
|मुंगेर
|123
|मध्यम प्रदूषित
|मुजफ्फरपुर
|118
|मध्यम प्रदूषित
|सासाराम
|118
|मध्यम प्रदूषित
|सिवान
|116
|मध्यम प्रदूषित
नोट: सभी शहरों में AQI 116 से 173 के बीच है, जो मध्यम प्रदूषित श्रेणी में आता है। संवेदनशील लोग (बच्चे, बुजुर्ग, श्वास रोगी) बाहर कम समय बिताएं और मास्क का उपयोग करें।
हवा के गुणवत्ता की श्रेणी
|AQI रेंज
|श्रेणी
|रंग कोड
|0 - 50
|अच्छा
|● हरा
|51 - 100
|संतोषजनक
|● हल्का हरा
|101 - 200
|मध्यम प्रदूषित
|● पीला
|201 - 300
|खराब
|● नारंगी
|301 - 400
|बहुत खराब
|● लाल
|401 - 450
|गंभीर
|● मैरून
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।