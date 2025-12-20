Language
    Bihar Pollution Update: बिहार के इन शहरों की हवा हुई जहरीली, 200 के पार पहुंचा AQI

    By Prabhat Ranjan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:31 AM (IST)

    बिहार के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। पटना, गया और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 200 के पार चला गया है, जो हवा की ...और पढ़ें

    प्रदूषण के चलते मास्क लगाकर चलती छात्राएं। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटना।  ठंड के साथ प्रदूषण भी सेहत पर असर डाल रहा है। राजधानी में सबसे प्रदूषित क्षेत्र मुरादपुर रहा, जहां का एक्यूआइ 200 रिकार्ड किया गया। वहीं, दानापुर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 184, पटना सिटी का 114, तारामंडल के पास 167 एवं राजवंशी नगर के पास 144 एक्यूआइ दर्ज हुआ।

    बीते 10 दिनों के दौरान दानापुर की हवा पहले की तुलना में शुक्रवार को ठीक रही। वहीं, राज्य के तीन शहरों के बिहारशरीफ, किशनगंज एवं हाजीपुर की हवा शुक्रवार को सबसे अधिक प्रदूषित रही। हाजीपुर का एक्यूआइ 220, किशनगंज का 210 एवं बिहारशरीफ का 207 एक्यूआइ दर्ज किया गया।

    राज्य के सात शहरों के बेतिया, कटिहार, छपरा, समस्तीपुर, आरा, सहरसा एवं मोतिहारी की हवा पहले की तुलना में संतोषजनक रही। वहीं, राजगीर, पटना, भागलपुर, औरंगाबाद, बेगूसराय, अररिया, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सासाराम एवं सिवान मध्यम दर्जे के प्रदूषित शहरों में से एक रहे।

    प्रदूषण के स्तर पर सुधार का कारण मौसम में बदलाव है। हवा की गति कम होने के साथ धुंध का प्रभाव रहने और ओस की बूंदे गिरने से प्रदूषण का घनत्व कम होने से हवा में सुधार आया है। राजधानी के दानापुर में 10 दिनों के दौरान हवा की गुणवत्ता पर प्रभात रंजन की रिपोर्ट।

    यहां की हवा संतोषजनक

    शहर AQI वायु गुणवत्ता श्रेणी
    बेतिया 95 संतोषजनक
    कटिहार 95 संतोषजनक
    छपरा 95 संतोषजनक
    समस्तीपुर 95 संतोषजनक
    आरा 92 संतोषजनक
    सहरसा 86 संतोषजनक
    मोतिहारी 67 अच्छा

    मध्यम प्रदूषित वाले शहर

    शहर एक्यूआइ (AQI) वायु गुणवत्ता श्रेणी
    राजगीर 173 मध्यम प्रदूषित
    पटना 161 मध्यम प्रदूषित
    भागलपुर 153 मध्यम प्रदूषित
    औरंगाबाद 151 मध्यम प्रदूषित
    बेगूसराय 143 मध्यम प्रदूषित
    अररिया 128 मध्यम प्रदूषित
    गया 124 मध्यम प्रदूषित
    मुंगेर 123 मध्यम प्रदूषित
    मुजफ्फरपुर 118 मध्यम प्रदूषित
    सासाराम 118 मध्यम प्रदूषित
    सिवान 116 मध्यम प्रदूषित

    नोट: सभी शहरों में AQI 116 से 173 के बीच है, जो मध्यम प्रदूषित श्रेणी में आता है। संवेदनशील लोग (बच्चे, बुजुर्ग, श्वास रोगी) बाहर कम समय बिताएं और मास्क का उपयोग करें।

    हवा के गुणवत्ता की श्रेणी

    AQI रेंज श्रेणी रंग कोड
    0 - 50 अच्छा ● हरा
    51 - 100 संतोषजनक ● हल्का हरा
    101 - 200 मध्यम प्रदूषित ● पीला
    201 - 300 खराब ● नारंगी
    301 - 400 बहुत खराब ● लाल
    401 - 450 गंभीर ● मैरून