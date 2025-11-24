Bihar Pollution: दिल्ली ही नहीं, बिहार के इन शहरों की हवा भी जहरीली; 200 के पार पहुंचा AQI

जागरण संवाददाता, पटना। धुंध और ठंड बढ़ने के साथ राजधानी सहित कई शहरों की हवा प्रदूषित हो रही है। रविवार को पटना सहित 14 शहरों की हवा प्रदूषित रही। तीसरे दिन भी हाजीपुर की हवा सबसे प्रदूषित (Bihar Air Pollution) रही। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 208, जबकि राजधानी के मुरादपुर का AQI 168 रिकॉर्ड हुआ।

यहां पीएम 2.5 की मात्रा अधिक होने की वजह से हवा खराब श्रेणी में चली गई। राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI रविवार को 142 दर्ज किया गया। प्रदेश में समस्तीपुर की हवा सबसे स्वच्छ रही, जहां का AQI 55 रहा। रविवार को मौसम का मिजाज बदलने के साथ हवा की गति में कमी आने के कारण हवा प्रदूषित रही।

बढ़ाया गया जल का छिड़काव हवा में धूलकणों की अधिकता बढ़ने की वजह से राजधानी के प्रमुख सड़कों पर वाटर स्प्रिंकलर मशीनों से छिड़काव किया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, पटना सहित राज्य के अधिसंख्य हिस्से में अभी हवा की गति तेज है।