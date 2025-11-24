Language
    Bihar Pollution: दिल्ली ही नहीं, बिहार के इन शहरों की हवा भी जहरीली; 200 के पार पहुंचा AQI

    By Prabhat Ranjan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:41 AM (IST)

    दिल्ली के साथ, बिहार के हाजीपुर समेत कुछ शहरों में भी प्रदूषण का स्तर (Bihar AQI) बढ़ गया है, जहां AQI 200 से ऊपर पहुंच गया है। इससे हवा जहरीली हो गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से खतरनाक है।

    बिहार में हवा का स्तर खराब। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटना। धुंध और ठंड बढ़ने के साथ राजधानी सहित कई शहरों की हवा प्रदूषित हो रही है। रविवार को पटना सहित 14 शहरों की हवा प्रदूषित रही। तीसरे दिन भी हाजीपुर की हवा सबसे प्रदूषित (Bihar Air Pollution) रही। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 208, जबकि राजधानी के मुरादपुर का AQI 168 रिकॉर्ड हुआ।

    यहां पीएम 2.5 की मात्रा अधिक होने की वजह से हवा खराब श्रेणी में चली गई। राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI रविवार को 142 दर्ज किया गया। प्रदेश में समस्तीपुर की हवा सबसे स्वच्छ रही, जहां का AQI 55 रहा। रविवार को मौसम का मिजाज बदलने के साथ हवा की गति में कमी आने के कारण हवा प्रदूषित रही।

    बढ़ाया गया जल का छिड़काव

    हवा में धूलकणों की अधिकता बढ़ने की वजह से राजधानी के प्रमुख सड़कों पर वाटर स्प्रिंकलर मशीनों से छिड़काव किया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, पटना सहित राज्य के अधिसंख्य हिस्से में अभी हवा की गति तेज है।

    इस वजह से प्रदूषकों का जमावड़ा कम हो रहा है। आने वाले दिनों में जब हवा की गति सतह पर कम होगी तो प्रदूषण की सघनता बढ़ेगी, जिससे समस्या बढ़ सकती है।

    राजधानी की स्थिति

    क्षेत्र एक्यूआइ (AQI) वायु गुणवत्ता श्रेणी
    मुरादपुर 168 मध्यम प्रदूषित
    दानापुर 160 मध्यम प्रदूषित
    राजवंशी नगर 147 मध्यम प्रदूषित
    शेखपुरा 94 संतोषजनक

    प्रमुख शहरों का हाल

    शहर एक्यूआइ (AQI) वायु गुणवत्ता श्रेणी
    हाजीपुर 208 खराब
    सासाराम 204 खराब
    आरा 193 मध्यम प्रदूषित
    मुंगेर 182 मध्यम प्रदूषित
    गया 172 मध्यम प्रदूषित
    राजगीर 164 मध्यम प्रदूषित
    बक्सर 161 मध्यम प्रदूषित
    भागलपुर 159 मध्यम प्रदूषित
    बेतिया 125 मध्यम प्रदूषित
    मोतिहारी 113 मध्यम प्रदूषित
    सहरसा 111 मध्यम प्रदूषित
    बेगूसराय 105 संतोषजनक
    सिवान 95 संतोषजनक

    वायु गुणवत्ता की श्रेणी

    AQI रेंज श्रेणी रंग कोड
    0 - 50 अच्छा ● हरा
    51 - 100 संतोषजनक ● हल्का हरा
    101 - 200 मध्यम प्रदूषित ● पीला
    201 - 300 खराब ● नारंगी
    301 - 400 बहुत खराब ● लाल
    401 - 450 गंभीर ● मैरून