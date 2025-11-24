Bihar Pollution: दिल्ली ही नहीं, बिहार के इन शहरों की हवा भी जहरीली; 200 के पार पहुंचा AQI
दिल्ली के साथ, बिहार के हाजीपुर समेत कुछ शहरों में भी प्रदूषण का स्तर (Bihar AQI) बढ़ गया है, जहां AQI 200 से ऊपर पहुंच गया है। इससे हवा जहरीली हो गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से खतरनाक है।
जागरण संवाददाता, पटना। धुंध और ठंड बढ़ने के साथ राजधानी सहित कई शहरों की हवा प्रदूषित हो रही है। रविवार को पटना सहित 14 शहरों की हवा प्रदूषित रही। तीसरे दिन भी हाजीपुर की हवा सबसे प्रदूषित (Bihar Air Pollution) रही। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 208, जबकि राजधानी के मुरादपुर का AQI 168 रिकॉर्ड हुआ।
यहां पीएम 2.5 की मात्रा अधिक होने की वजह से हवा खराब श्रेणी में चली गई। राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI रविवार को 142 दर्ज किया गया। प्रदेश में समस्तीपुर की हवा सबसे स्वच्छ रही, जहां का AQI 55 रहा। रविवार को मौसम का मिजाज बदलने के साथ हवा की गति में कमी आने के कारण हवा प्रदूषित रही।
बढ़ाया गया जल का छिड़काव
हवा में धूलकणों की अधिकता बढ़ने की वजह से राजधानी के प्रमुख सड़कों पर वाटर स्प्रिंकलर मशीनों से छिड़काव किया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, पटना सहित राज्य के अधिसंख्य हिस्से में अभी हवा की गति तेज है।
इस वजह से प्रदूषकों का जमावड़ा कम हो रहा है। आने वाले दिनों में जब हवा की गति सतह पर कम होगी तो प्रदूषण की सघनता बढ़ेगी, जिससे समस्या बढ़ सकती है।
राजधानी की स्थिति
|क्षेत्र
|एक्यूआइ (AQI)
|वायु गुणवत्ता श्रेणी
|मुरादपुर
|168
|मध्यम प्रदूषित
|दानापुर
|160
|मध्यम प्रदूषित
|राजवंशी नगर
|147
|मध्यम प्रदूषित
|शेखपुरा
|94
|संतोषजनक
प्रमुख शहरों का हाल
|शहर
|एक्यूआइ (AQI)
|वायु गुणवत्ता श्रेणी
|हाजीपुर
|208
|खराब
|सासाराम
|204
|खराब
|आरा
|193
|मध्यम प्रदूषित
|मुंगेर
|182
|मध्यम प्रदूषित
|गया
|172
|मध्यम प्रदूषित
|राजगीर
|164
|मध्यम प्रदूषित
|बक्सर
|161
|मध्यम प्रदूषित
|भागलपुर
|159
|मध्यम प्रदूषित
|बेतिया
|125
|मध्यम प्रदूषित
|मोतिहारी
|113
|मध्यम प्रदूषित
|सहरसा
|111
|मध्यम प्रदूषित
|बेगूसराय
|105
|संतोषजनक
|सिवान
|95
|संतोषजनक
वायु गुणवत्ता की श्रेणी
|AQI रेंज
|श्रेणी
|रंग कोड
|0 - 50
|अच्छा
|● हरा
|51 - 100
|संतोषजनक
|● हल्का हरा
|101 - 200
|मध्यम प्रदूषित
|● पीला
|201 - 300
|खराब
|● नारंगी
|301 - 400
|बहुत खराब
|● लाल
|401 - 450
|गंभीर
|● मैरून
