New Government in Bihar: एनडीए के घटक दलों ने नई सरकार के लिए अपने कोटे से मंत्रियों के नाम तय करने शुरू कर दिए हैं।

इस बाबत जो सूचना है उसमें नए लोगों को बहुत अधिक जगह नहीं मिल रही। पुराने लोगों के नाम ही अधिक चर्चा में हैं। ऐसे में नए विधायकों को थोड़ी निराशा हो सकती है।

जदयू कोटे से इन नामों की चर्चा

जदयू कोटे से विजय चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, जयंत राज व सुनील कुमार फिर से मंत्री बन सकते हैं।

वर्तमान में नीतीश मंत्रिमंडल में सदस्य हैं। वहीं मंजीत सिंह और रामसेवक सिंह दो ऐसे नाम हैं जिन्हें मंत्री पद मिल सकता है।

यह कहा जा रहा कि अगर सुनील कुमार को मंत्री पद नहीं मिला तो संतोष निराला या फिर श्याम रजक को नीतीश मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है।

भाजपा कोटे से कुछ नाम पहले से पक्के दिख रहे

भाजपा कोटे से कुछ नाम पहले से पक्के दिख रहे। इनमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा व हरि सहनी का नाम भी शामिल है।