दीनानाथ साहनी, पटना। Bihar Assembly Elections 2025 का चुनाव परिणाम महागठबंधन की गांठ खोलने वाला साबित होगा। इसकी वजह भी है।

11सीटों पर कांग्रेस और राजद, भाकपा और कांग्रेस के बीच दोस्ताना संघर्ष है। कथित गठबंधन धर्म का उल्लंघन करते हुए राजद और कांग्रेस, भाकपा एवं कांग्रेस ने एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार दिया।

वहीं कुछ जगहों पर बागियों ने महागठबंधन के सहयोगी दलों को असहज किया है। अगर चुनाव परिणाम मन मुताबिक नहीं आए तो महागठबंधन के दलों के बीच खटास और दूरी बढ़ सकती है।

बंपर वोटिंग के साथ फ्रेंडली फाइट के लिए रहेगा याद

रोचक यह कि इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव बंपर वोटिंग के साथ-साथ फ्रेंडली फाइट के लिए भी याद रखा जाएगा।

दरअसल, महागठबंधन के महत्वपूर्ण दल राजद, कांग्रेस और भाकपा ने एक ही सीट पर अपने-अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया।

चुनाव के पहले चरण के मतदान में पांच और दूसरे चरण के मतदान में छह सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीधी लड़ाई देखने मिली।

यहां महागठबंधन के नेताओं के बीच खुलकर जुबानी जंग भी देखने को मिली। ऐसे में महागठबंधन की एकजुटता पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ।

राजद, कांग्रेस और भाकपा के अंदर खटपट भी देखने को मिली। महागठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी और आपसी खींचातानी के चलते ग्यारह सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आई।

पूरे चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने महागठबंधन के इस फ्रेंडली फाइट को गृहयुद्ध की संज्ञा दी। इतना ही नहीं, आपसी लड़ाई से महागठबंधन की रणनीति और तालमेल पर सवाल खड़े हुए तो वहीं अंदरूनी सीट वार ने सियासी तस्वीर को दिलचस्प और बनाया।