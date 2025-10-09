Language
    'हर घर में एक सरकारी नौकरी, सरकार बनते ही 20 दिन में बनाएंगे कानून'; तेजस्वी यादव का बड़ा एलान

    By Chandan Sharma
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 01:25 PM (IST)

    बिहार में चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा एलान किया है। उन्होंने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी ने युवाओं को रोजगार देने की बात कही और बेरोजगारी को दूर करने का वादा किया। इस घोषणा से बिहार की राजनीति में हलचल है।

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में पहले चरण की वोटिंग से पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे।

    तेजस्वी ने पटना में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने पहले चरण में 10 लाख नौकरी की बात की थी। मेरे लिए कहा गया कि बाप घर से आएगा पैसा और नौकरी। 17 महीने में रिजल्ट दिया। डेढ़ लाख नौकरी दी। हम जो बोलते हैं करके दिखाते हैं। 20 साल में भाजपा ने कोई नौकरी नहीं दी।

    तेजस्वी ने घोषणा करते हुए कहा कि बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवार में अनिवार्य रूप से एक नौकरी पक्की। भाजपा ने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी। 20 दिन में अधिनियम बनाएंगे।

    तेजस्वी ने कहा कि बिहार में नौकरी की बहार आएगी। सामाजिक न्याय के साथ बिहार में आर्थिक न्याय होगा। आरजेडी जो बोलती है, करती है। सरकार बनने के बाद 20 दिन के अंदर आयोग बनाएगी। सबको पक्का घर देंगे। हर घर नल पहुंचाएंगे। बिहार अब बदनाम नहीं होगा। हम घोषणा कर ठगने का काम नहीं करते हैं। हर घर जॉब का वादा है। तेजस्वी ने जो कहा है, किया है।

    तेजस्वी ने आगे कहा, जॉब यानी जश्न ऑफ बिहार। 20 दिन में बनाएंगे अधिनियम। हर परिवार से एक सरकारी नौकरी पक्की देंगे। सरकारी स्तर पर फैक्ट्री लगाएंगे। हर सरकार में भागीदारी, युवाओं को हिस्सेदारी। सरकारी नौकरी के लिए कानून लाएंगे।

    राजद नेता ने कहा कि मेरा कर्म बिहार है और धर्म बिहारी है। पूरा बिहार एक स्वर से आशीर्वाद दे रहा है। 14 नवंबर को नतीजे के बाद से बिहार आगे बढ़ेगा। जो कहा है, जरूर करेंगे।