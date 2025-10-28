Bihar Politics: तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, छठ पूजा को लेकर लगाया ये आरोप

डिजिटल डेस्क, पटना। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने केंद्र सरकार पर छठ पूजा के दौरान पर्याप्त ट्रेन न चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की वजह से लोगों को अमानवीय परिस्थितियों में यात्रा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

एक वीडियो बयान में, यादव ने आरोप लगाया, "रेल मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के अन्य मंत्रियों ने सरेआम झूठ बोला कि छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए 13,000 में से 12,000 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं।"

उन्होंने कहा कि जो छठ मनाने आए हैं कि अगले साल हम उन्हें यहीं रोजगार देंगे, और वे बिहार में ही अपने परिवारों के साथ त्योहार मनाएंगे। यादव ने कहा, "मैं उन सभी लोगों से आग्रह करता हूं जो छठ के लिए बिहार आए हैं कि वे 'ठेकुआ' खाएं और वोट डाले बिना अपने काम की जगहों पर वापस न जाएं। उन्हें हमें वोट देना चाहिए, क्योंकि हम राज्य में हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा करते हैं।"

बिहार में दो चरणों में चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। भीड़भाड़ वाली ट्रेनों के वीडियो दिखाते हुए, यादव ने आरोप लगाया कि त्योहार के लिए राज्य में आए लोगों के साथ "जानवरों जैसा व्यवहार किया गया और उन्हें ट्रेन के टॉयलेट के अंदर भी यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया।"

उन्होंने कहा, "बिहार के लोग, जो पहले से ही NDA शासन में पलायन के कारण परेशान हैं, उन्हें छठ, आस्था के इस महान त्योहार के लिए घर आने के लिए ठीक से ट्रेनें भी नहीं मिल रही हैं। यह बेहद दुखद है।"

संसद में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए, यादव ने कहा कि बिहार से तीन करोड़ रजिस्टर्ड प्रवासी हैं, लेकिन अगर गैर-रजिस्टर्ड लोगों को भी शामिल किया जाए तो यह संख्या लगभग पांच करोड़ हो सकती है।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि NDA के 20 साल के शासन में बिहार में कोई बड़ा उद्योग स्थापित नहीं हुआ। NDA नेता बिहार विरोधी हैं। वे गुजरात में उद्योग लगाते हैं और बिहार में जीत की उम्मीद करते हैं - ऐसा नहीं हो सकता।