    बिहार में सियासी गर्माहट तेज, सपा का ‘अलविदा चाचा’ पोस्टर वायरल, नीतीश और अमित शाह पर निशाना

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 12:04 PM (IST)

    बिहार की राजनीति में समाजवादी पार्टी के 'अलविदा चाचा' पोस्टर ने हलचल मचा दी है। इस पोस्टर में नीतीश कुमार पर 'पलटी मारने' की राजनीति करने का आरोप लगाया गया है, साथ ही अमित शाह पर भी निशाना साधा गया है। इस घटना ने बिहार के सियासी माहौल को और भी गर्मा दिया है।

    सोशल मीडिया और लोकल इलाकों में तेजी से वायरल 

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच राजनीतिक सियासत दिन-प्रतिदिन और गरमाती जा रही है। इस कड़ी में बिहार प्रदेश समाजवादी पार्टी ने एक विवादित पोस्टर जारी किया है, जो सोशल मीडिया और लोकल इलाकों में तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में भाजपा के शीर्ष नेताओं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्टून स्वरूप आलोचना की गई है, जिसे पार्टी ने ‘अलविदा चाचा’ नाम दिया है।

    पोस्टर में अमित शाह और मोदी को एक ऐसे हालात में दर्शाया गया है, जहां जनता की परेशानी, आर्थिक तंगी और सरकारी नीतियों के खिलाफ तीखी टिप्पणियां की गई हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि “जनता जब हंगार भरे तो महलों की नींव उखड़ती है” और “सांसे के बल पर ताज हवा में उड़ती है।” यह साफ संकेत है कि भाजपा की सरकार पर जनता के भरोसे और स्थिरता पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

    इसके साथ ही पोस्टर में महागठबंधन के नेताओं अखिलेश यादव और लालू परिवार की फोटो भी शामिल की गई है, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से बिहार में नई सरकार बनाने की उम्मीद को दर्शाता है। पोस्टर में लिखा है, “सिंहासन खाली करो, की ‘तेजस्वी सरकार’ आती है।”

    धर्मवीर यादव, जो खुद एक्स-प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, इस अभियान के पीछे प्रमुख प्रेरक हैं। उनका मानना है कि जनता अब भाजपा की सरकार से निराश हो चुकी है और बदलाव की ओर बढ़ रही है। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन अवश्य होगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी।

    इस पोस्टर ने बिहार चुनाव के माहौल को और भी तनावपूर्ण कर दिया है। भाजपा की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि आगामी चुनावी मुकाबला काफी कड़ा और टकरावपूर्ण होने वाला है।

    बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन इस तरह के पोस्टर और राजनीतिक बयान चुनावी जंग को और तेज कर रहे हैं। जनता की नज़रें मतगणना के दिन और पार्टियों की रणनीतियों पर टिकी हुई हैं।