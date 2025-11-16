राज्य ब्यूरो, पटना। राजद के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के लिए विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को जिम्मेवार ठहराया है।

उन्होंने रविवार को कहा कि तेजस्वी ने उनकी सलाह पर संघर्ष नहीं किया। क्योंकि उस समय वे सपनों की दुनिया में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे।

मेरी बात तेजस्‍वी को बुरी लगी

मैंने कहा था कि मतदाता सूची में पुनरीक्षण लोकतंत्र के विरूद्ध साजिश है। तेजस्वी को राहुल गांधी के साथ मिलकर संघर्ष करना चाहिए। लाठी खानी चाहिए और जेल जाना चाहिए।

तेजस्वी को बुरा लगा। क्योंकि मैं उनके सपने में विघ्न डाल रहा था। तेजस्वी ने मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से हटाया। कार्यकारिणी में भी जगह नहीं दी।

धृतराष्‍ट्र की तरह राज सिंहासन गर्म कर रहे थे लालू

उन्होंने कहा-लालू यादव (Lalu Yadav) धृतराष्ट्र की तरह बेटे के लिए राज सिंहासन को गर्म कर रहे थे। लालू प्रसाद के बहुत पुराने मित्र शिवानंद ने जेपी आंदोलन से जुड़े एक संस्मरण को साझा किया।