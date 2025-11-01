Bihar Politics: शांभवी चौधरी ने राहुल गांधी के छठ वाले बयान पर साधा निशाना, बोलीं- जिन्हें वह नहीं समझते...

डिजिटल डेस्क, पटना। छठ पूजा को लेकर राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी पर एनडीए के नेता हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को एनडीए चुनाव में भुनाने में लगी है। राहुल गांधी के बयान पर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी को उन मामलों पर बयान नहीं देना चाहिए, जिन्हें वह नहीं समझते हैं। मीडिया से बात करते हुए सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि छठ बिहार के लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह बिहार के लिए एक भावना है। इसलिए, जब आप चार दिवसीय त्योहार के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहले आरोप लगाया था कि छठ पूजा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा यमुना नदी में लगाई गई डुबकी एक 'नाटक' थी और प्रधानमंत्री मोदी वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक की नाच भी सकते हैं।

चौधरी ने इस आरोप को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया, वह गलत था। प्रधानमंत्री यहां आए, उन्होंने राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं, उन्होंने राजनीति नहीं की। मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी को कौन यह सब बताता है, लेकिन अगर उन्हें छठ के बारे में नहीं पता था, तो उन्हें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी।

महिला नेतृत्व के सवाल पर सांसद शांभवी ने कहा कि वह 25 वर्ष की आयु में 2024 में भारत की सबसे युवा सांसदों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की बात करना पर्याप्त नहीं है, हमें महिला नेतृत्व के बारे में बात करनी होगी।