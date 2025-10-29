Bihar Politics: मांगते 20 वर्षों का हिसाब, घोटाले और घटनाओं का मिलता जवाब

अक्षय पांडेय, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के सियासी रंग इंटरनेट मीडिया पर चटख हो रहे हैं। आरोप-प्रत्यारोप से प्रचार की लंबी होती पेचीदा सीढ़ी पर यूजर अपने तर्क से फिसलन पैदा कर रहे हैं। नेताजी के सिर पर ताज सजाने से पहले 20 साल के हिसाब में बालिका गृह, सृजन घोटाला, पेपरलीक से गड़बड़झाले की फेहरिस्त सामने लाई जाती है, तो सरपट अंगुलियां दौड़ा शिल्पी गौतम, चंंपा विश्वास, तेजाब कांड और नरसंहार की याद दिला ''जंगलराज'' की पुरानी कहानियां जिंदा कर दी जाती हैं।



इंटरनेट मीडिया के एक कोने में मतदाताओं के नारे बुलंद हैं। यहां नेताओं के वादों की नाप-तौल जारी है। एक्स पर डा. सुजीत अंगुली पर स्याही लगाने से पहले मतदाताओं को सचेत कर रहे हैं। कहते हैं, सिवान का चंदा बाबू को भूल गए? रंगदारी देने से मना करने पर दो बेटों की तेजाब से नहलाकर जान ली और एक की गोली मारकर हत्या कर दी। उस दौर में शहाबुद्दीन जैसे बाहुबलियों का राज था। बिहार में अपराध‑वर्चस्व। आज इतना तो है कि लोग अपराध के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। डाक्टर साहब को जवाब अजीत कुमार देते हैं, कहते हैं सिवान को जंगलराज में तब्दील करने वाले अनंत सिंह हैं, जो कुछ दिन पूर्व ही एके-47 रखने के मामले में जेल से बाहर निकले हैं। अब एनडीए की प्रिय हैं।