राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Chunav 2025 में RJD की करारी पराजय का एक कारण नकारात्मक प्रचार भी रहा। संभवत: पार्टी ने उससे सबक नहीं लिया।

दो उदाहरण पर्याप्त हैं। पहला, नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से किनारा और दूसरा, आलोचना में राजनीतिक मर्यादाओं की अनदेखी करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति पर कटाक्ष।

PM मोदी और नीतीश पर कटाक्ष

यह कटाक्ष राजद के इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर उस वीडियो को अपलोड कर हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को विदा करते समय नीतीश कुमार (Nitish Kumar) सम्मान में थोड़ा झुक रहे हैं।

अपने पोस्ट में राजद लिख रहा कि वीडियो में हवाईअड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार!

शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे तेजस्‍वी

उल्लेखनीय है कि तेजस्वी यादव चुनाव के पहले से ही मुख्यमंत्री को अचेत बताते हुए कटाक्ष कर रहे थे और नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे तक नहीं।

अलबत्ता अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर एनडीए पर परिवारवाद को प्रश्रय देने का आरोप लगाया है और विधानसभा की पांच सीटों के परिणाम को बेईमानी का प्रतिफल बताया है।

वीडियो के बाद राजद ने दो और पोस्ट किए हैं। एक पोस्ट में तीन विधानसभा क्षेत्रों (नबीनगर, अगिआंव, संदेश) में जीत-हार का आंकड़ा देते हुए लिखा गया है कि जबरन बेईमानी से हराई गई सीटों के झकझोरने वाले आंकड़े!

निरस्‍त बैलेट वोट पर सवाल

उन क्षेत्रों में महागठबंधन की हार जितने वोटों से हुई, उससे अधिक पोस्टल बैलेट निरस्त किए गए। इस आरोप के साथ संभवत: राजद निरस्त किए गए पोस्टल बैलेट को अपने खाते का मान रहा।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त तीन सीटों के अतिरिक्त इस बार 11 सीटों पर जीत-हार का 1000 वोटों से कम रहा है। उन 11 में राजद को तीन, कांग्रेस को दो और बसपा को एक सीट मिली है।

शेष पांच में से जदयू और लोजपा-रामविलास को दो-दो, जबकि भाजपा को एकमात्र सीट मिली है। एक अन्य पोस्ट में दो सीटों पर विजेताओं को एक बराबर मत मिलने का हवाला देते हुए राजद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर अंगुली उठाई है।