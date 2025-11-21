Language
    Bihar Politics: क्‍या करारी हार से भी सबक नहीं ले रहा RJD?पीएम नरेन्‍द्र मोदी और नीतीश पर फिर क‍िया कटाक्ष

    By Vikash Chandra Pandey Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 07:04 PM (IST)

    बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) अपनी पिछली हार से सबक लेता नहीं दिख रहा। पार्टी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार कटाक्ष क‍िया है। इसके साथ ही पांच सीटों के परिणाम पर भी सवाल उठाए हैं। 

    राजद नेता तेजस्‍वी यादव। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Chunav 2025 में RJD की करारी पराजय का एक कारण नकारात्मक प्रचार भी रहा। संभवत: पार्टी ने उससे सबक नहीं लिया।

    दो उदाहरण पर्याप्त हैं। पहला, नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से किनारा और दूसरा, आलोचना में राजनीतिक मर्यादाओं की अनदेखी करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति पर कटाक्ष।

    PM मोदी और नीतीश पर कटाक्ष

    यह कटाक्ष राजद के इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर उस वीडियो को अपलोड कर हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को विदा करते समय नीतीश कुमार (Nitish Kumar) सम्मान में थोड़ा झुक रहे हैं।

    अपने पोस्ट में राजद लिख रहा कि वीडियो में हवाईअड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार!

    शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे तेजस्‍वी

    उल्लेखनीय है कि तेजस्वी यादव चुनाव के पहले से ही मुख्यमंत्री को अचेत बताते हुए कटाक्ष कर रहे थे और नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे तक नहीं।

    अलबत्ता अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर एनडीए पर परिवारवाद को प्रश्रय देने का आरोप लगाया है और विधानसभा की पांच सीटों के परिणाम को बेईमानी का प्रतिफल बताया है। 

    वीडियो के बाद राजद ने दो और पोस्ट किए हैं। एक पोस्ट में तीन विधानसभा क्षेत्रों (नबीनगर, अगिआंव, संदेश) में जीत-हार का आंकड़ा देते हुए लिखा गया है कि जबरन बेईमानी से हराई गई सीटों के झकझोरने वाले आंकड़े!

    निरस्‍त बैलेट वोट पर सवाल

    उन क्षेत्रों में महागठबंधन की हार जितने वोटों से हुई, उससे अधिक पोस्टल बैलेट निरस्त किए गए। इस आरोप के साथ संभवत: राजद निरस्त किए गए पोस्टल बैलेट को अपने खाते का मान रहा।

    उल्लेखनीय है कि उपरोक्त तीन सीटों के अतिरिक्त इस बार 11 सीटों पर जीत-हार का 1000 वोटों से कम रहा है। उन 11 में राजद को तीन, कांग्रेस को दो और बसपा को एक सीट मिली है।

    शेष पांच में से जदयू और लोजपा-रामविलास को दो-दो, जबकि भाजपा को एकमात्र सीट मिली है। एक अन्य पोस्ट में दो सीटों पर विजेताओं को एक बराबर मत मिलने का हवाला देते हुए राजद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर अंगुली उठाई है।

    लिखा है कि इन दोनों छात्रों (कौशल किशोर, केदार गुप्ता) द्वारा मास्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को खाली कापी जमा कराई गई थी। मास्टर साहब ने माथापच्ची और भेदभाव किए बिना दोनों को एक जैसे ही अंक दे दिए।

    तीन सीटेंं और पोस्ट बैलेट

    • नबीनगर : 112 वोटों से राजद हारा, 132 पोस्टल वोट रिजेक्ट
    • अगिआंव : 95 वोटों से माले हारा, 175 पोस्टल वोट रिजेक्ट
    • संदेश : 27 वोटों से राजद हारा, 360 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए 

    दो सीटें और बराबर वोट 

    • राजगीर: विजेता : जदयू के कौशल किशोर : 107811 वोट
    • निकटतम प्रतिद्वंद्वी : माले के विश्वनाथ चौधरी : 52383
    • हार-जीत का अंतर : 55428 वोट
    • कुढ़नी: विजेता : भाजपा के केदार गुप्ता : 107811 वोट
    • निकटतम प्रतिद्वंद्वी : राजद के सुनील कुमार सुमन : 98093
    • हार-जीत का अंतर : 9718 वोट