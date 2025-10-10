बिहार चुनाव के बीच पाला बदलने की होड़, RJD को JDU से मिला पूर्व मंत्री तो BJP ने राजद विधायक अपने पाले में खींचा

राज्य ब्यूरो, पटना। पाला बदल की कड़ी में नया नाम लक्ष्मेश्वर राय का है, जो गुरुवार को जदयू छोड़ राजद के हो गए। जदयू में वे अति-पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, प्रदेश प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने गुरुवार को उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नए घर में आकर लक्ष्मेश्वर ने पुराने घर को कबाड़ करार दिया। आरोप लगाया कि जदयू सामाजिक न्याय की धारा से भटक गया है और अति-पिछड़ों के साथ सरकार अन्याय कर रही है। जदयू के अंदर लोकतंत्र व लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचला जा रहा है और कार्यकर्ताओं की भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पार्टी वैसे लोगों द्वारा चलाई जा रही है, जो गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों और अति-पिछड़ों के अधिकार को छीनना चाहते हैं।

राजद की प्रदेश इकाई के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद आदि इस अवसर पर उपस्थित रहे। राजद विधायक भरत बिंद भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ेंगे भभुआ के राजद विधायक भरत बिंद ने गुरुवार को विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। वे भाजपा टिकट पर उसी क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा की रिंकी रानी पांडेय को हराया था।