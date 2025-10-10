बिहार चुनाव के बीच पाला बदलने की होड़, RJD को JDU से मिला पूर्व मंत्री तो BJP ने राजद विधायक अपने पाले में खींचा

Language
    By Vikash Chandra Pandey Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 10:08 AM (IST)

    बिहार में आगामी चुनावों के मद्देनज़र राजनीतिक दलों में पाला बदलने की होड़ लगी है। जहाँ RJD में JDU के पूर्व मंत्री शामिल हुए हैं, वहीं BJP ने भी RJD के एक विधायक को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। इस दल-बदल से राज्य की राजनीति में समीकरण बदलने की संभावना है।

    RJD को JDU से मिला पूर्व मंत्री तो BJP ने राजद विधायक अपने पाले में खींचा

    राज्य ब्यूरो, पटना। पाला बदल की कड़ी में नया नाम लक्ष्मेश्वर राय का है, जो गुरुवार को जदयू छोड़ राजद के हो गए। जदयू में वे अति-पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, प्रदेश प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने गुरुवार को उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। 

    नए घर में आकर लक्ष्मेश्वर ने पुराने घर को कबाड़ करार दिया। आरोप लगाया कि जदयू सामाजिक न्याय की धारा से भटक गया है और अति-पिछड़ों के साथ सरकार अन्याय कर रही है। 

    जदयू के अंदर लोकतंत्र व लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचला जा रहा है और कार्यकर्ताओं की भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पार्टी वैसे लोगों द्वारा चलाई जा रही है, जो गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों और अति-पिछड़ों के अधिकार को छीनना चाहते हैं। 

    राजद की प्रदेश इकाई के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद आदि इस अवसर पर उपस्थित रहे।

    राजद विधायक भरत बिंद भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ेंगे 

    भभुआ के राजद विधायक भरत बिंद ने गुरुवार को विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। वे भाजपा टिकट पर उसी क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा की रिंकी रानी पांडेय को हराया था। 

    फरवरी 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से पेश विश्वास के प्रस्ताव पर मतदान के समय वे पाला बदल कर सत्ता पक्ष में चले आए थे। विधानसभा अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया।