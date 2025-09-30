Language
    Bihar Politics: जदयू से विधानसभा चुनाव में उतरने वाले संभावित प्रत्याशियों से नीतीश खुद करेंगे मुलाकात

    By BHUWANESHWAR VATSYAYAN Edited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 01:02 PM (IST)

    जदयू बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं संभावित उम्मीदवारों से जल्द मिलेंगे। यह कार्यक्रम प्रदेश कार्यालय में होगा जहाँ वे वर्तमान विधायकों और कोर कमेटी सदस्यों के साथ चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम दो से तीन दिनों तक चलेगा।

    संभावित प्रत्याशियों से नीतीश खुद करेंगे मुलाकात

    राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव 2025 के उम्मीद्वारों के नाम तय करने को ले दशहरा के बाद जदयू की कवायद रफ्तार पकड़ेगी। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद उन लोगों से मिलेंगे जो जदयू की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुलाकात का यह कार्यक्रम जदयू प्रदेश कार्यालय में होगा।

    जदयू प्रदेश कार्यालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने संभावित उम्मीदवारों से मिलने को ले जदयू प्रदेश कार्यालय में होने वाले कार्यक्रम पर सहमति दे दी है। दशहरा के तुरंत बाद मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम की तारीख तय होगी। इस कार्यक्रम में वैसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है।

    जदयू प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री के मुलाकात कार्यक्रम के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार वह जदयू के वर्तमान विधायकों से भी मिलेंगे। संभावित प्रत्याशियों व वर्तमान विधायकों से मुलाकात वन टू वन होगी। इसके अलावा जदयू कोर कमेटी के कुछ लोग भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहेंगे।

    मुख्यमंत्री इस मुलाकात के क्रम में चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। इस क्रम में सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं के बारे में बात होगी। सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने में संबंधित व्यक्ति की क्या भूमिका रही, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कई अन्य तरह के फीडबैक भी लिए जाएंगे।

    जदयू सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश कार्यालय में संभावित प्रत्याशियों से मुख्यमंत्री के मुलाकात का सिलसिला दो से तीन दिनों तक चल सकता है। सुबह 11 बजे से आरंभ होने वाला यह कार्यक्रम देर शाम तक चल सकता है। जिनसे मुख्यमंत्री की मुलाकात होनी है वह पहले से तय होगा। पार्टी प्रदेश कार्यालय से उन लोगों को सूचना भेजी जाएगी, जिनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात होनी है।