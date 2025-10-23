Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Politics: महागठबंधन में अब भी टेंशन, 9 सीटों पर फ्रेंडली फाइट के आसार

    By Arun Ashesh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 08:28 PM (IST)

    राज्य ब्यूरो, पटना। एनडीए के खिलाफ महागठबंधन का एक उम्मीदवार उतारने का लक्ष्य अभी भी अधूरा है। दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच बैठकों के बाद भी, 12 में से केवल तीन सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं। वीआईपी ने चैनपुर में राजद के समर्थन की बात कही है, फिर भी नौ सीटों पर दोस्ताना मुकाबला जारी है। कुछ और उम्मीदवार हट सकते हैं, फिलहाल मूल्यांकन जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    महागठबंधन में अब भी टेंशन, 9 सीटों पर फ्रेंडली फाइट के आसार

    राज्य ब्यूरो, पटना। दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच मैराथन बैठक के बावजूद एनडीए के एक के मुकाबले महागठबंधन का एक उम्मीदवार देने का फॉर्मूला लागू नहीं हो पाया। घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच कई दौर की बैठक के बावजूद 12 में से केवल तीन सीटों के उम्मीदवार हटाए गए हैं। विकासशील इंसान पार्टी ने कहा है कि वह चैनपुर में राजद के मुकाबले अपने उम्मीदवार को बिठा देगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह होता है, तब भी नौ सीटों पर दोस्ताना मुकाबले की तस्वीर बन रही है। महागठबंधन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कुछ और उम्मीदवार बिठाए जा सकते हैं। फिलहाल यह मूल्यांकन किया जा रहा है कि किस दल के उम्मीदवार के हटने से महागठबंधन की संभावना अच्छी हो सकती है।

    गुरुवार को दूसरे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में नाम वापस लेने की अंतिम तिथि को विकासशील इंसान पार्टी की उम्मीदवार विंदू गुलाब यादव ने अपना नाम वापस ले लिया। इसी तरह, वारसलीगंज में कांग्रेस के नाम पर खड़े मनटन सिंह ने नाम वापस ले लिया।

    कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा- कांग्रेस की अधिकृत और अंतिम सूची में वारसलीगंज से किसी उम्मीदवार का नाम नहीं था। मनटन सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से नामांकन दाखिल किया था। उन्हें सिंबल नहीं दिया गया था।

    इससे पहले, कांग्रेस ने वैशाली से अपने उम्मीदवार आदित्य कुमार का नाम वापस लिया था। दोस्ताना मुकाबला रोकने के लिए घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच कई दौर की बातचीत हुई। संभावना यह है कि जीत की संभावना का मूल्यांकन करने के बाद कुछ और उम्मीदवार वापस बिठाए जा सकते हैं।

    अब इन सीटों पर दोस्ताना मुकाबला

    सीट राजद कांग्रेस
    नरकटियागंज दीपक यादव शाश्वत केदार पांडेय
    कहलगांव रजनीश भारती प्रवीण सिंह कुशवाहा
    सुल्तानगंज चंदन सिन्हा ललन कुमार
    वैशाली अजय कुशवाहा ई संजीव सिंह
    सिकंदरा उदय नारायण चौधरी विनोद चौधरी
    सीट कांग्रेस सीपीआई
    बछवाड़ा गरीब दास अवधेश राय
    बिहारशरीफ ओमैर खान शिव कुमार यादव
    करगहर संतोष मिश्रा महेंद्र गुप्ता
    राजापाकर प्रतिमा दास मोहित पासवान