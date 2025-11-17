Bihar Politics Live: बिहार में राजनीतक हलचल तेज, नीतीश कैबिनेट की बैठक आज

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में NDA की प्रचंड जीते के बाद अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। आज मौजूदा सरकार (Bihar Government) की कैबिनेट बैठक होने जा रही है। जिसके बाद नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे और नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। वहीं, लालू परिवार में फूट और रोहिणी आचार्य (Rohini Yadav) के आरोपों के बीच आज तेजस्वी यादव अपने राजद के विधायकों के साथ बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें हार के कारणों पर मंथन होगा। इसके अलावा भी बिहार की राजनीति लगातार हचलल बनी हुई है। इस लाइव ब्लॉग में हम बिहार की राजनीतिक घटनाओं की पल-पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। Bihar news Letest Update के लिए बने रहें दैनिक जागरण के साथ