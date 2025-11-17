Language
    Bihar Politics Live: बिहार में राजनीतक हलचल तेज, नीतीश कैबिनेट की बैठक आज

    बिहार में एनडीए की जीत के बाद नई सरकार (Bihar Government) के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। नीतीश कुमार CM पद से इस्तीफा देंगे। तेजस्वी यादव राजद विधायकों के साथ हार के कारणों पर मंथन करेंगे। लालू परिवार में फूट और रोहिणी आचार्य के आरोपों के बीच राजनीतिक हलचल जारी है। बिहार की राजनीति में लगातार अपडेट्स के लिए बने रहें।

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Mon, 17 Nov 2025 08:16 AM (IST)
    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में NDA की प्रचंड जीते के बाद अब नई  सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। आज मौजूदा सरकार (Bihar Government) की कैबिनेट बैठक होने जा रही है। जिसके बाद नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे और नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। वहीं, लालू परिवार में फूट और रोहिणी आचार्य (Rohini Yadav) के आरोपों के बीच आज तेजस्वी यादव अपने राजद के विधायकों के साथ बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें हार के कारणों पर मंथन होगा। इसके अलावा भी बिहार की राजनीति लगातार हचलल बनी हुई है। इस लाइव ब्लॉग में हम बिहार की राजनीतिक घटनाओं की पल-पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। Bihar news Letest Update के लिए बने रहें दैनिक जागरण के साथ

    17 Nov 20258:16:25 AM

    नीतीश कुमार देंगे CM पद से इस्तीफा, बिहार सरकार की कैबिनेट मीटिंग आज

    बिहार में नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की नई पारी की कवायदों ने जोर पकड़ लिया है। सोमवार को वर्तमान सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। 11.30 बजे से होने वाली बैठक में सरकार का इस्तीफे का प्रस्ताव पास किया जाएगा। इसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल से मिल पहले तो इस्तीफा देंगे। इसके बाद नई सरकार गठन का प्रस्ताव पेश करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi)  भी शामिल होंगे। 