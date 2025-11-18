Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
    LIVE BLOG

    Bihar Politics LIVE Update: बिहार में राजनीतिक हलचल तेज, प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज

    बिहार की राजनीति में इन दिनों काफी गहमागहमी है और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। पार्टियां लगातार बैठक कर रही हैं। NDA गठबंधन जहां मंत्रिमंडल के बंटवारे और डिप्टी सीएम के नाम पर माथापच्ची कर रहा है। वहीं, महागठबंधन में हार को लेकर मंथन जारी है। दूसरी तरफ लालू परिवार में फूट से सियासत गरमाई हुई है। 

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Tue, 18 Nov 2025 08:36 AM (IST)
    Bihar Politics LIVE Update: बिहार में राजनीतिक हलचल तेज, प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज

    बिहार राजनीति की ताजा अपडेट

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में नई सरकार के गठन (Bihar Government Formation) की प्रक्रिया तेज हो गई है। नीतीश कुमार ने कल राज्यपाल से मिलकर 19 तारीख को विधानसभा भंग करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही दोनों ही गठबंधनों में बैठक का दौर जारी है। NDA गठबंधन जहां मंत्रिमंडल के बंटवारे और डिप्टी सीएम के नाम पर माथापच्ची कर रहा है। वहीं, महागठबंधन में हार को लेकर मंथन जारी है। दूसरी तरफ लालू परिवार में फूट से सियासत गरमाई हुई है। Rohini Acharya को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। नई सरकार के गठन और महागठबंधन की हार पर रार के बीच Bihar Politics में लगातार हलचल बनी हुई है। इस लाइव ब्लॉग में हम बिहार की राजनीतिक घटनाओं की पल-पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। Bihar news Letest Update के लिए बने रहें दैनिक जागरण के साथ

    18 Nov 20258:36:27 AM

    प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, हार के कारणों पर कर सकते हैं चर्चा

    बिहार चुनाव में करारी हार के बाद जन सुराज ने जानकारी दी है कि प्रशांत किशोर आज सुबह 11:30 बजे, जन सुराज कैंप, पाटलिपुत्र गोलंबर, पटना में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले दिनों की रणनीति और बिहार की राजनीति को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें साझा की जाएंगे। उन्होंने सभी समर्थकों, कार्यकर्ताओं और मीडिया साथियों से समय पर उपस्थित रहने का अनुरोध किया है।