Bihar Politics Live Update: बीजेपी से इस्तीफे के बाद फायर हुए RK सिंह, पार्टी के फैसलों पर उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Election Result 2025 में NDA की प्रचंड जीत के बाद बिहार में नई सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज हो गई है। बिहार के CM नीतीश कुमार ही होंगे या किसी और के नाम पर मुहर लगेगी? इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है और नेताओं के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ राजद में सिर फुटौवल जारी है और लालू परिवार में भी फूट हो गई है। कांग्रेस भी अपनी हार का विश्लेषण करने में लगी हुई है। इस बीच जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें अपने राजनीतिक भविष्य पर फैसला करेंगे। इस लाइव ब्लॉग में हम बिहार की राजनीतिक घटनाओं की पल-पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। Bihar news Letest Update के लिए बने रहें दैनिक जागरण के साथ



