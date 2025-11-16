Bihar Politics Live Update: बीजेपी से इस्तीफे के बाद फायर हुए RK सिंह, पार्टी के फैसलों पर उठाए सवाल
Bihar Result में NDA की जीत के बाद नई सरकार बनाने पर राजनीतिक गहमागहमी तेज है। दूसरी तरफ लालू परिवार में फूट हो गई है। वहीं, प्रशांत किशोर आज अपने सियासी भविष्य पर फैसला लेने वाले हैं। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी जारी है। इस लाइव ब्लॉग में पल-पल की अपडेट दी जा रही है
डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Election Result 2025 में NDA की प्रचंड जीत के बाद बिहार में नई सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज हो गई है। बिहार के CM नीतीश कुमार ही होंगे या किसी और के नाम पर मुहर लगेगी? इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है और नेताओं के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ राजद में सिर फुटौवल जारी है और लालू परिवार में भी फूट हो गई है। कांग्रेस भी अपनी हार का विश्लेषण करने में लगी हुई है। इस बीच जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें अपने राजनीतिक भविष्य पर फैसला करेंगे। इस लाइव ब्लॉग में हम बिहार की राजनीतिक घटनाओं की पल-पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। Bihar news Letest Update के लिए बने रहें दैनिक जागरण के साथ
Bihar Politics: बीजेपी से इस्तीफे के बाद फायर हुए RK Singh, पार्टी के फैसलों पर उठाए सवाल
#WATCH | बिहार भाजपा द्वारा अपने निलंबन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा, "...यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि वह 'पार्टी विरोधी गतिविधियां' क्या हैं। उन्होंने मुझसे कारण बताओ नोटिस मांगा और मैंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा को अपना इस्तीफा भेज दिया। उनके… https://t.co/DC9gJ8U2o9 pic.twitter.com/A9cPZLR3ED— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 16, 2025
Bihar Latest News: CM नीतीश ने Samrat Choudhary को दी शुभकामनाएं
CM नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, ''सम्राट चौधरी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की कामना है। को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की कामना है।"