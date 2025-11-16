Language
    Bihar Politics Live Update: बीजेपी से इस्तीफे के बाद फायर हुए RK सिंह, पार्टी के फैसलों पर उठाए सवाल

    Bihar Result में NDA की जीत के बाद नई सरकार बनाने पर राजनीतिक गहमागहमी तेज है। दूसरी तरफ लालू परिवार में फूट हो गई है। वहीं, प्रशांत किशोर आज अपने सियासी भविष्य पर फैसला लेने वाले हैं। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी जारी है। इस लाइव ब्लॉग में पल-पल की अपडेट दी जा रही है

     

     

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Sun, 16 Nov 2025 08:54 AM (IST)
    डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Election Result 2025 में NDA की प्रचंड जीत के बाद बिहार में नई सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज हो गई है। बिहार के CM नीतीश कुमार ही होंगे या किसी और के नाम पर मुहर लगेगी? इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है और नेताओं के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ राजद में सिर फुटौवल जारी है और लालू परिवार में भी फूट हो गई है। कांग्रेस भी अपनी हार का विश्लेषण करने में लगी हुई है। इस बीच जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें अपने राजनीतिक भविष्य पर फैसला करेंगे। इस लाइव ब्लॉग में हम बिहार की राजनीतिक घटनाओं की पल-पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। Bihar news Letest Update के लिए बने रहें दैनिक जागरण के साथ 
     
    16 Nov 20258:54:34 AM

    Bihar Politics: बीजेपी से इस्तीफे के बाद फायर हुए RK Singh, पार्टी के फैसलों पर उठाए सवाल

    16 Nov 20257:38:17 AM

    Bihar Latest News: CM नीतीश ने Samrat Choudhary को दी शुभकामनाएं

    CM नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, ''सम्राट चौधरी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की कामना है। को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की कामना है।"