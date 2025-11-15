Bihar Politics Live Update: कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? NDA की प्रचंड जीत के बाद राजनीतिक हलचल तेज

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Election Result 2025 में NDA की प्रचंड जीत के बाद बिहार में राजनीति हलचल तेज हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में NDA 202 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। वहीं महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया है। वहीं AIMIM को 5 सीटें मिली हैं। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी दल या गठबंधन के पास 122 सीटें होना जरूरी है। बिहार में NDA के बहुमत के बाद नीतीश कुमार ही सीएम होंगे या बीजेपी से किसी को सीएम बनाया जाएगा, इस पर संस्पेंस बना हुआ है। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। इस लाइव ब्लॉग में हम पल-पल की अपडेट आपको दे रहे हैं, तो Bihar Letest Update के लिए बने रहें दैनिक जागरण के साथ