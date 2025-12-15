Language
    Bihar Politics: नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, गठबंधन विरोधी काम करने वाले नहीं बनेंगे JDU के सदस्य

    By Arun Ashesh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:36 PM (IST)

    राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव में गठबंधन विरोधी काम करने वाले जदयू नेताओं-कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई जारी रहेगी। सोमवार को हुई अनुशासन समिति की बैठक में निर्देश दिया गया कि दल विरोधी आचरण करने वालों को सदस्य नहीं बनाया जाए, ताकि संगठनात्मक अनुशासन एवं एनडीए गठबंधन की मजबूती सुनिश्चित की जा सके।

    इस समय जदयू का सदस्यता अभियान चल रहा है। इससे पहले पार्टी ने चार जिलों में कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया था, क्योंकि पूर्णकालिक जिलाध्यक्षों पर पार्टी विरोधी आचरण का आरोप था।

    बैठक में प्रत्येक चुनावी परिवाद की समीक्षा तथा प्राप्त रिपोर्टों के सत्यापन पर भी विचार-विमर्श किया गया। समिति ने सभी मामलों की समीक्षा करते करते हुए अपनी अनुशंसा रिपार्ट नेतृत्व को सौंप दी।

    बैठक में समिति के संयोजक एवं पूर्व सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, विधान पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी, जदयू के मुख्य प्रवक्ता एवं विधान पार्षद नीरज कुमार, मुख्यालय प्रभारी अनिल कुमार एवं वासुदेव कुशवाहा शामिल हुए।