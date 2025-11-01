जागरण संवाददाता, पटना। ऐ, सुनो-सुनो अमित शाह बोल रहे हैं। हां-हां, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री की आवाज है। ये तेजस्वी का गला बैठ गया है क्या, कुछ लालू यादव की तरह बोल रहे हैं। सफेद कुर्ते वाले नहीं दिख रहे, तो जनता को ध्यान अधिक लगाना पड़ रहा है। चक्रवाती तूफान मोंथा से बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार की आंधी थोड़ी थमी है। नेताजी के वादों में डिजिटल रंग भर गया है। खराब मौसम से आकाश में उड़ान भरने से पहले फ्लाइट में विराम लगा, तो जमीन पर जनसभा वर्चुअल मोड में फर्राटा भरने लगी। नेताजी की गैरमौजूदगी में खाली-खाली से दिखते मंच पर मुख्य वक्ता मोबाइल व लैपटाप बन गया है। शनिवार को तेजस्वी यादव ने मोबाइल तो गृह मंत्री अमित शाह ने लैपटाप पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए जनता से मुखातिब हुए।



तरीका बदला, पर प्रचार नहीं थमा। जनता तक सीधे पहुंच नहीं सकते, पर मत के लिए कोशिशें तो करनी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शनिवार को हाजीपुर और गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करना था। प्रतीक्षा में गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में जनता जुटने लगी। शाह वीडियो कान्फ्रेंसिंग पर आए तो तालियों का शोर पटना तक पहुंचा। उन्होंने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया और साधु यादव के कारनामे भी गिनाए।