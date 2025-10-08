Bihar Politics: कांग्रेस MLA ने विधानसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा, बीजेपी की टिकट पर लड़ेंगे चुनाव

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वासमत के दौरान पाला बदल करने वाले कांग्रेस के विधायक मुरारी प्रसाद गौतम ने बुधवार को विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। विधानसभा अध्यक्ष नन्द किशोर यादव ने इसे तत्काल स्वीकार कर लिया। कांग्रेस विधायकाें की सूची से गौतम का नाम भी हटा दिया गया है। वे भाजपा टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।

गौतम 2020 में रोहतास जिले के चेनारी सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक बने थे। 2022 में बनी महागठबंधन की राज्य सरकार में वह मंत्री भी थे। पिछले साल फरवरी में सरकार के विश्वास मत के प्रस्ताव के पक्ष में उन्होंने मतदान किया।

कांग्रेस ने उसी समय विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर गौतम की सदस्यता समाप्त करने का आग्रह किया था। लेकिन, सभाध्यक्ष के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जबकि वर्तमान विधानसभा का कोई सत्र नहीं होने वाला है, गौतम ने विस की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया।