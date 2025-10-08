Language
    Bihar Politics: कांग्रेस MLA ने विधानसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा, बीजेपी की टिकट पर लड़ेंगे चुनाव

    By Arun Ashesh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:57 PM (IST)

    बिहार में चुनाव की घोषणा होते ही, एक कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। वे अब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। इस घटना से बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आने की संभावना है और राजनीतिक समीकरण बदलने के आसार हैं।

    कांग्रेस विधायक ने विधानसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा


    राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वासमत के दौरान पाला बदल करने वाले कांग्रेस के विधायक मुरारी प्रसाद गौतम ने बुधवार को विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। विधानसभा अध्यक्ष नन्द किशोर यादव ने इसे तत्काल स्वीकार कर लिया। कांग्रेस विधायकाें की सूची से गौतम का नाम भी हटा दिया गया है। वे भाजपा टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।

    गौतम 2020 में रोहतास जिले के चेनारी सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक बने थे। 2022 में बनी महागठबंधन की राज्य सरकार में वह मंत्री भी थे। पिछले साल फरवरी में सरकार के विश्वास मत के प्रस्ताव के पक्ष में उन्होंने मतदान किया।

    कांग्रेस ने उसी समय विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर गौतम की सदस्यता समाप्त करने का आग्रह किया था। लेकिन, सभाध्यक्ष के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जबकि वर्तमान विधानसभा का कोई सत्र नहीं होने वाला है, गौतम ने विस की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया।

    गौतम ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू उम्मीदवार ललन पासवान को 18 हजार से अधिक मतों से हराया था। एडीए में अब चेनारी विधानसभा सीट भाजपा के पास है। गौतम ने बताया कि वे भाजपा टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्हें नेतृत्व से इसकी सहमति मिल गई है।