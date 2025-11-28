राज्य ब्यूरो, पटना। शुक्रवार को बापू सभागार में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की ओर से स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया।

केंद्रीय मंत्री सह पार्टी अध्‍यक्ष चिराग पासवान (Minister Chirag Paswan) अपरिहार्य कारणवश कार्यक्रम में दिल्ली से पटना नहीं आ सके और उन्होंने दूरभाष के माध्यम से संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में हमें जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है। हम सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं, बल्कि पूरे जिले के लिए काम करेंगे।

मह‍िला और युवा हमारे माय समीकरण में

उन्होंने माय समीकरण की चर्चा करते हुए कहा कि हमारी पार्टी के माय समीकरण में महिला और युवा हैं। इसी समीकरण को लेकर पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली।

कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और मंच संचालन पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेंद्र कुमार मुन्ना ने की। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्‍यक्ष ने कहा कि आज का दिन काफी अहम है।

यह एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। पार्टी जिस पर‍िस्‍थ‍ित‍ि से गुजरी, उसके बाद चिराग पासवान के नेतृत्‍व में हम यहां तक पहुंचे हैं। आज हम 19 विधायक तक पहुंचे हैं।

बिहार की जनता ने जो विश्‍वास जताया है, हम उसपर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। सांसद अरुण भारती ने कहा कि रामविलास पासवान ने जिस उद्देश्‍य से पार्टी की स्‍थापना की थी, उसे दोहराने की जरूरत है।

आज हम ऐत‍िहासिक मोड़ पर हैं। बिहार के विकास की प्रतिबद्धता दोहराने की जरूरत है। आगे आने वाले समय में पार्टी और बड़ी संख्‍या के साथ आएगी। उन्‍होंने कायकर्ताओं से कहा कि विकसित बिहार के लिए हमारे नेता का जो बिहार फर्स्‍ट बिहारी फर्स्‍ट विजन है, उसे जमीन पर उतारना है।