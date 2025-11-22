राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव (Bihar Chunav 2025) में कम अंतर से हुए जीत-हार के निर्णय को RJD ने बेईमानी का प्रतिफल बताया है।

उसका आरोप है कि निरस्त किए गए बैलेट वोट में ही पारदर्शिता नहीं रही। विधानसभा की पांच सीटों का उल्लेख करते हुए राजद ने यह आरोप लगाया है।

प्रत्युत्तर में भाजपा ने उसी आईने को राजद की ओर घुमा दिया है और राजद के आरोप को हार की हताशा करार दिया है।

इसी के साथ भाजपा ने चार सीटों (रामगढ़, ढाका, चनपटिया, फारबिसगंज) का उल्लेख किया है, जहां भाजपा मामूली मतों के अंतर से हारी है।

उल्लेखनीय है कि इस बार तीन सीटों पर सौ से भी कम मतों के अंतर से जीत-हार का निर्णय हुआ है। एक हजार से कम अंतर वाली ऐसी सीटें 11 हैं।

ठगबंधन और लठबंधन की दी संज्ञा

महागठबंधन को भाजपा ने ठगबंधन और लठबंधन की संज्ञा दी है। अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि ठगबंधन की आदत यही है, 'मीठा मीठा गप-गप, कड़वा कड़वा थू-थू।' जहां जीत मिल जाए, वहां जनता की आवाज, जहां हार जाए, वहां चुनाव आयोग पर आरोप।