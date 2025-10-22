Language
    Bihar Politics: तेजस्‍वी के वादों पर भाजपा का पलटवार, सम्राट बोले-ये केवल गप मारने वाले लोग

    By Arun Ashesh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 06:46 PM (IST)

    उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के जीविका दीदियों को नौकरी और भत्ते देने के वादे को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि राजद ने अपने शासन में बिहार को लूटा और बेरोजगारी बढ़ाई। नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी केवल भ्रम फैला रहे हैं, जबकि चिराग पासवान ने इसे चुनावी हथकंडा बताया। तेजस्वी ने जीविका दीदियों का वेतन 30 हजार करने का वादा किया था।

    Hero Image

    तेजस्‍वी यादव, सम्राट चौधरी व नित्‍यानंद राय। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, पटना। जीविका दीदियों के लिए नौकरी और भत्ते से जुड़ी तेजस्वी यादव की घोषणा पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ये गप मारने वाले लोग हैं। इन्हें कुछ करना-धरना नहीं है। उन्होंने कहा कि राजद के 15 वर्षों के शासन में बिहार को लूटा गया। एक लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दी गई। तेजस्वी यादव दो करोड़ 70 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का सपना दिखा रहे हैं, जबकि उनके माता-पिता के राज में बेरोजगारी बढी और पलायन हुआ। चौधरी ने कहा कि वे आज नौकरी-रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। बिहार इनके भ्रष्टाचार और लूट-पाट को जानता है।

    केंद्रीय गृह राज्‍य मंत्री नित्‍यानंद राय ने कहा कि‍ तेजस्‍वी जो भी बातें करते हैं, उनमें कोई दम नहीं होता। उनकी बातें सिर्फ भ्रम फैलानेवाली होती हैं। जीविका दीदियों के जीवन में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की वजह से खुश‍ियां आई हैं। तेजस्‍वी यादव सफेद झूठ बोल रहे हैं। राजद का इत‍िहास केवल वादे करने का रहा है, अमल में लाने का नहीं। तेजस्‍वी की घोषणाओं पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी तंज कसा है। उन्‍होंने कहा कि एसी कमरे से निकलकर वे सपने द‍िखा रहे हैं। उन्‍हें अब जनता की याद आई है। पहले सरकार तो बना लें फिर ऐसी बातें करें। 

    बता दें कि तेजस्‍वी यादव ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस कर जीव‍िका दी‍द‍ियों एवं संविदाकर्मियों के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी। दोनों की सेवा स्‍थायी करने का ऐलान किया। कहा कि जीविका दीदियों का वेतन 30 हजार रुपये किया जाएगा। इसके अलावा उन्‍होंने मां-बेटी योजनाओं को लांच करने की बात भी कही। मां और बेटी के एक-एक लेटर का उन्‍होंने अर्थ समझाया। कहा कि इससे पहले हर उस घर में सरकारी नौकरी देने की घोषणा की जिस घर में किसी सदस्‍य को सरकारी नौकरी नहीं है।   