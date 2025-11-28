Bihar Politics: घुसपैठियों को बचाना चाहती है तृणमूल कांग्रेस सरकार, मंत्री मंगल पांडेय का हमला, बोले-हिंदू विरोधी हैं ममता

राज्य ब्यूरो, पटना। SIR in West Bengal: बिहार सरकार के स्वास्थ्य व विधि मंत्री एवं पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रभारी मंगल पांडेय ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamta Banerji) आगामी चुनाव में सम्भावित हार से बौखलाई हुई हैं।

इसलिए ही वह भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) द्वारा पश्चिम बंगाल में कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध कर रही हैं।

पांडेय ने कहा कि ये वही ममता बनर्जी है जिन्होंने वाम दलों की जब पश्चिम बंगाल में सरकार थी तो लोकसभा में घुसपैठियों को निकाल बाहर करने की मांग किया करती थी।

हिंदू विरोधी चेहरा बेनकाब

अब वही वर्षों से घुसपैठियों की संरक्षक बनी हुई हैं। मुर्शिदाबाद की घटना के बाद ममता सरकार की न केवल हिंदू विरोधी बल्कि मुस्लिमपरस्ती का चेहरा भी बेनकाब हो चुका है।

ममता मिट्टी-मानुष की बात तो करतीं हैं मगर वोट के लिए देश की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा को संकट में डालने से उन्हें कोई परहेज नहीं है। इसीलिए वह घुसपैठियों के पक्ष में खड़ी होकर एसआइआर के विरोध में हथियार से देश मे अराजकता पैदा करना चाहती है।