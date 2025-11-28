Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Police:  आम नागरिकों से खराब व्यवहार किया तो नपेंगे पुलिसकर्मी, मुख्‍यालय ने जारी क‍िया आदेश

    By Kumar RajatEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 05:27 PM (IST)

    बिहार पुलिस ने अपने कर्मियों को नागरिकों के साथ विनम्र रहने के सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस मुख्यालय ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नागरिकों से शालीनता से पेश आने और वर्दी का रौब न दिखाने का निर्देश दिया गया है। शिकायत मिलने पर पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसका उद्देश्य पुलिस की छवि सुधारना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहार पुलिस मुख्‍यालय ने जारी क‍िया आदेश। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, पटना। आम नागरिकों से असभ्य व्यवहार करने वाले पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों पर अब अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक, आइजी, डीआइजी, एसएसपी और एसपी को पत्र लिखकर इसका अनुपालन कराने को कहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीजीपी विनय कुमार ने भी पुलिस पदाधिकारियों से आम नागरिकों के साथ बेहतर व्यवहार करने की अपील की है। दरअसल, पुलिस मुख्यालय में 24 नवंबर को कल्याण कोष की बैठक के दौरान बिहार पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बेहतर पुलिसिंग की चर्चा की।

    इसी दौरान डीजीपी ने पटना के नदी थाना और कटिहार के बारसोई में कुछ पुलिसकर्मियों के असभ्य व्यवहार का जिक्र करते हुए इस पर नाराजगी जताई।

    उन्होंने कहा कि आम जन से दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, मगर इस तरह की घटना से न केवल बिहार पुलिस की छवि धूमिल होती है बल्कि जनविश्वास और सहयोग में भी कमी आती है।

    इसके बाद अपर पुलिस महानिदेशक (कल्याण) केके सिंह की ओर से राज्य के सभी वरीय पुलिस पदाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। इसमें अपने-अपने अधीनस्थ पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों से आम नागरिकों के साथ बातचीत या व्यवहार में शिष्टाचार का पालन कराने को कहा गया है।

    आम नागरिकों से असभ्य व्यवहार करने वाले पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को चिह्नित कर अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

    पुलिस एसोसिएशन ने भी की बेहतर व्यवहार करने की अपील

    बिहार पुलिस एसोसिएशन ने भी सभी पुलिसकर्मियों से ड्यूटी के दौरान आम जनता के साथ बेहतर व्यवहार करने की अपील की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने कहा कि अध्यक्ष ने कहा कि मैं राज्य के सभी कनीय पुलिस अधिकारियों से अपील करता हूं कि वे सभी शिष्टाचार के साथ जनता से वार्तालाप और व्यवहार करें।

    पुलिसकर्मी समाज के संरक्षक हैं और उनकी भूमिका न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना है, बल्कि लोगों की सुरक्षा और सहायता करना भी है। आम जनता से भी अपील है कि वह पुलिस का सम्मान करते हुए गोपनीय ढंग से अपरधियों की सूचना देते हुए पुलिसिंग में सहयोग करें।