राज्य ब्यूरो, पटना। Crime Control in Bihar: बिहार पुलिस ने अपराध से अर्जित संपत्ति जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके लिए अपराधियों की संपत्ति का विस्तृत रिकार्ड तैयार किया जा रह है।

डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि संपत्ति जब्ती के लिए अब तक करीब 1200-1300 अपराधियों की सूची तैयार की गई है। इनसे जुड़े दस्तावेज जमा किए जा रहे हैं।

माफिया और सुपारी क‍िलर शामिल

इनमें बालू और शराब माफिया के साथ सुपारी किलर आदि के नाम शामिल हैं। इनमें से 400 अपराधियों की संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव कोर्ट को भेज भी दिया गया है। कोर्ट फिलहाल इन मामलों की समीक्षा कर रही है।

डीजीपी ने कहा कि संगठित अपराध पर लगाम और महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने को लेकर कई उपाय किए जा रहे हैं। सभी स्कूलों और कालेजों में महिला पुलिसकर्मी स्कूटी से गश्ती करेगी।

इसके लिए इस साल के अंत तक दो हजार स्कूटी खरीदे जाने का प्रस्ताव है। इनपर मह‍िला पु‍लिस पदा‍धि‍कारी रहेंगी और क‍िसी तरह का अवां‍छित हरकत करने वालों पर कार्रवाई करेगी।

पुल‍िस महान‍िदेशक ने बताया क‍ि खासकर स्कूल-कालेजों के आगमन और प्रस्थान के समय स्कूटी से गश्ती की जाएगी। इस दौरान शरारती तत्व के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सम्राट चौधरी ने दिया है टास्‍क

मालूम हो कि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने गृह मंत्री का पदभार संभालते ही डीजीपी समेत पुलिस मुख्यालय के वरीय अधिकारियों को विधि-व्यवस्था को और बेहतर बनाने का टास्क सौंपा है।

खासकर स्कूल-कालेज के बाहर लड़कियों से छेड़खानी करने वालों से सख्ती से निबटने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए विशेष बल की भी तैनाती की जानी है। उन्‍होंने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया पर क‍िसी को गाली देने या अभद्र टिप्‍पणी करनेवालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।