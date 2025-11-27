Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    2000 स्‍कूटी खरीदकर क्‍या करेगी बिहार पुल‍िस? DGP ने बता दिया प्‍लान, 1300 माफिया की ल‍िस्‍ट भी तैयार

    By Rajat Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 08:21 PM (IST)

    बिहार पुलिस 2000 नई स्कूटी खरीदने की तैयारी में है, जिनका इस्तेमाल गश्त और अपराध नियंत्रण के लिए होगा। डीजीपी ने बताया कि 1300 माफिया की सूची भी तैयार है, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूटियों से पुलिस को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त करने और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहार के पुल‍िस महानि‍देशक व‍िनय कुमार। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, पटना। Crime Control in Bihar: बिहार पुलिस ने अपराध से अर्जित संपत्ति जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके लिए अपराधियों की संपत्ति का विस्तृत रिकार्ड तैयार किया जा रह है।

    डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि संपत्ति जब्ती के लिए अब तक करीब 1200-1300 अपराधियों की सूची तैयार की गई है। इनसे जुड़े दस्तावेज जमा किए जा रहे हैं।

    माफिया और सुपारी क‍िलर शामिल 

    इनमें बालू और शराब माफिया के साथ सुपारी किलर आदि के नाम शामिल हैं। इनमें से 400 अपराधियों की संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव कोर्ट को भेज भी दिया गया है। कोर्ट फिलहाल इन मामलों की समीक्षा कर रही है। 

    डीजीपी ने कहा कि संगठित अपराध पर लगाम और महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने को लेकर कई उपाय किए जा रहे हैं। सभी स्कूलों और कालेजों में महिला पुलिसकर्मी स्कूटी से गश्ती करेगी।

    इसके लिए इस साल के अंत तक दो हजार स्कूटी खरीदे जाने का प्रस्ताव है। इनपर मह‍िला पु‍लिस पदा‍धि‍कारी रहेंगी और क‍िसी तरह का अवां‍छित हरकत करने वालों पर कार्रवाई करेगी। 

    पुल‍िस महान‍िदेशक ने बताया क‍ि खासकर स्कूल-कालेजों के आगमन और प्रस्थान के समय स्कूटी से गश्ती की जाएगी। इस दौरान शरारती तत्व के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    सम्राट चौधरी ने दिया है टास्‍क 

    मालूम हो कि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने गृह मंत्री का पदभार संभालते ही डीजीपी समेत पुलिस मुख्यालय के वरीय अधिकारियों को विधि-व्यवस्था को और बेहतर बनाने का टास्क सौंपा है।

    खासकर स्कूल-कालेज के बाहर लड़कियों से छेड़खानी करने वालों से सख्ती से निबटने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए विशेष बल की भी तैनाती की जानी है। उन्‍होंने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया पर क‍िसी को गाली देने या अभद्र टिप्‍पणी करनेवालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सम्राट चौधरी ने कहा कि संगठ‍ित अपराध खत्‍म हो चुके हैं, लेकिन आपराध‍िक घटनाएं हो रही हैं, उनपर जरूरी कार्रवाई की जा रही है। 