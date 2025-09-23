Bihar Police SI Bharti: बिहार पुलिस में दारोगा के 1799 पदों पर होगी भर्ती, इस तारीख से करें आवेदन
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दारोगा के 1799 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। ऑनलाइन आवेदन 26 सितंबर से शुरू होंगे। सभी श्रेणी की महिलाओं और थर्ड जेंडर को आरक्षण मिलेगा। स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 20 से 42 वर्ष निर्धारित है जिसकी गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर होगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा शामिल है।
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (बीपीएसएससी) ने बिहार पुलिस में अवर निरीक्षक (दारोगा) के 1799 पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दिया है। लेवल-6 के वेतनमान पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 सितंबर से स्वीकार किए जाएंगे। आयोग की वेबसाइट https://bpssc.bihar.gov.in पर आवेदन के लिए लिंक 26 अक्टूबर तक उपलब्ध होगा।
एक अभ्यर्थी एक ही आवेदन कर सकता है। सभी श्रेणी की महिला के साथ-साथ थर्ड जेंडर को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसमें आवेदन के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या सकमक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना एक अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थियों की उम्र मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाणपत्रों के आधार पर की जाएगी। सभी श्रेणी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष तथा सामान्य श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित है।
वहीं, सभी श्रेणी की महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 40 तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 42 वर्ष निर्धारित है। शारीरिक मापदंड पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे।
सामान्य व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 व महिला अभ्यर्थी के लिए 160 सेंटीमीटर अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम आवश्यक है। सीना की भी माप की जाएगी।
थर्ड जेंडर के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछले वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होगा।
बीपीएसएससी के अनुसार, लिखित परीक्षा में क्वालीफाई अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। इसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को तीसरे चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होंगे। मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर बनेगी।
मुख्य परीक्षाओं का परिणाम जारी:
बीपीएसएससी ने मंगलवार को मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में अवर निरीक्षक मद्य निषेध के 28 पदों के लिए 31 अगस्त को आयोजित, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में बनों के क्षेत्र पदाधिकारी के 24 पदों के लिए 24 अगस्त तथा परिवहन विभाग में प्रवर्तन अवर निरीक्षक के 33 पदों के लिए सात सितंबर को आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। आयोग की वेबसाइट पर सफल अभ्यर्थियों का रोल नंबर अंकित है।
