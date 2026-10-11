बिहार में 2 IPS समेत 29 पुलिस अधिकारियों का तबादला, कई जिलों के SDPO बदले

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने रविवार को पुलिस महकमे में फेरबदल करते हुए दो आईपीएस और बिहार पुलिस सेवा के 27 अधिकारियों का तबादला किया है।

इस क्रम में कई अनुमंडलों में एसडीपीओ के पद पर नए अधिकारियों की तैनाती की गई है। साथ ही साइबर क्राइम, निगरानी, एसटीएफ, मद्य निषेध और बी-सैप में भी अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

2023 बैच के आईपीएस नारायण उपाध्याय को फुलवारीशरीफ (पटना) का एसडीपीओ-वन बनाया गया है। मुजफ्फरपुर नगर के एसडीपीओ-दो कार्तिकेयन एके को पुलिस मुख्यालय में एएसपी के पद पर पदस्थापित करते हुए फिलहाल पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा गया है। गृह विभाग ने देर रात तबादले की अधिसूचना जारी कर दी।

अधिसूचना के अनुसार मधेपुरा में डीएसपी साइबर क्राइम के पद पर तैनात आशीष राज को मसौढ़ी का एसडीपीओ-दो बनाया गया है।

संजय कुमार झा को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, अजय कुमार सिंह को एसटीएफ, सुरेंद्र कुमार सिंह को मद्य निषेध एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और रामपुकार सिंह को बी-सैप-14, पटना में एएसपी की जिम्मेदारी दी गई है।

साइबर क्राइम के मामलों की निगरानी के लिए नवीन कुमार को मधुबनी, मनीष चंद्र चौधरी को मधेपुरा, लव कुमार को शेखपुरा और मो. फैसल चांद को सारण में डीएसपी (साइबर क्राइम) बनाया गया है।

ज्योति कुमारी को विशेष निगरानी इकाई और मनीषा कुमारी को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में डीएसपी की जिम्मेदारी दी गई है।

भास्कर रंजन बने एसडीपीओ

भास्कर रंजन को डुमरांव (बक्सर), मंगलेश कुमार सिंह को बारसोई (कटिहार), दीपक कुमार को मुजफ्फरपुर नगर और प्रांजल को सीवान सदर का एसडीपीओ बनाया गया है।

संतोष कुमार पोद्दार को खगड़िया सदर का एसडीपीओ-दो, सुमित शेखर को छपरा सदर का एसडीपीओ-वन और रवि कुमार को जगदीशपुर का एसडीपीओ बनाया गया है।

इसके अलावा धीरेंद्र कुमार को बी-सैप-12, भीमनगर (सुपौल), सुमन कुमार शर्मा को एडीजी रेलवे कार्यालय, ममता प्रसाद को बी-सैप-पांच, पटना, जयप्रकाश सिंह को बी-सैप-18, डुमरांव और अनिकेत अमर को नाथनगर सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय में डीएसपी बनाया गया है।

कृष्णा कुमार को सीवान में डीएसपी ट्रैफिक, संजय कुमार सिन्हा को औरंगाबाद में डीएसपी मुख्यालय-दो, आशुतोष कुमार को रेल डीएसपी कटिहार और रजनीश कुमार को अररिया में डीएसपी (मुख्यालय) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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