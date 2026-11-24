राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में अब दारोगा-इंस्पेक्टर से लेकर पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) रैंक तक के अफसरों के कामकाज की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा अब पुलिस मुख्यालय के स्तर पर होगी।

डीएसपी के काम की समीक्षा सीधे डीजीपी करेंगी। वहीं दारोगा-इंस्पेक्टर के कामकाज की समीक्षा पुलिस मुख्यालय के वरीय अधिकारी करेंगे। इसके बाद ही इन अफसरों को प्रमोशन से लेकर अन्य लाभ दिए जाएंगे।

पुलिस मुख्यालय के सभागार में सोमवार को साइबर अपराध को लेकर आयोजित कार्यशाला में विशेष शाखा एवं एसटीएफ के डीजी कुंदन कृष्णन ने यह जानकारी दी।

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध पर लगाम की तैयारी

महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले ऑनलाइन अपराध एवं अनुसंधान को प्रभावी बनाने के लिए आयोजित कार्यशाला में कुल दस विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे।

डीजी कुंदन कृष्णन ने महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध ऑनलाइन अपराधों में आवश्यकता पड़ने पर इंटरपोल, सीबीआइ जैसी एजेंसियों के साथ समन्वय करने का सुझाव दिया। उन्होंने लंबित अनुसंधान कम करने के लिए नियमित पर्यवेक्षण और गुणवत्ता सुधार पर जोर दिया।

साइबर अपराध के लिए कमर कसेगी पुलिस इसके अलावा, ऑनलाइन सट्टेबाजी एवं वित्तीय साइबर अपराधों में एक साथ छापेमारी, सर्च वारंट और म्यूल बैंक खातों को समय पर फ्रीज कराने का सुझाव दिया। इसके लिए डार्कवेब एवं साइबर वर्ल्ड से सूचना एकत्र करने का टास्क भी दिया गया।