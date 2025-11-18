Bihar Police: आ गई शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि, सिपाही चालक एग्जाम का डेट भी जानें
बिहार पुलिस ने शारीरिक दक्षता परीक्षा और सिपाही चालक परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेंगे। सिपाही चालक परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है। उम्मीदवार बिहार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
जागरण संवाददाता, पटना। Job Opportunity in Bihar: नई सरकार का गठन होने से पूर्व ही बिहार पुलिस में करीब 24 हजार पदों पर सिपाही और सिपाही चालकों की नियुक्ति होगी।
केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने मंगलवार को बिहार पुलिस में सिपाही (Constable in Bihar Police) के 19,838 पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है।
इसके साथ ही चालक सिपाही के 4361 पदों पर बहाली की जाएगी। इसके लिए लिखित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। सिपाही के लिए 15 दिसंबर को और चालक सिपाही के लिए 10 दिसंबर को परीक्षा ली जाएगी।
राजधानी के शहीद प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय (पटना हाई स्कूल) गर्दनीबाग में सिपाही परीक्षा होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियो को पर्षद की वेबसाइट पर जाना होगा।
वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा एडमिट कार्ड
25 नवंबर से पर्षद की वेबसाइट https://csbc.bihar.gov.in/ पर जाकर बिहार पुलिस टैब को ओपन कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
इसी तरह चालक सिपाही के लिए 10 दिसंबर को एकल पाली में राज्य के 15 जिलों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा 12 बजे से दो बजे तक लिखित परीक्षा होगी।
CSBC ने कहा है कि अभ्यर्थी सुबह 9.30 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंच जाएं। प्रवेश पत्र तीन से 10 दिसंबर को सुबह 10.30 बजे तक आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
पहचान पत्र भी लाना होगा साथ
केंद्रीय चयन पर्षद ने कहा है कि परीक्षा में शामिल होने के लिए केंद्र पर ई-प्रवेश पत्र के साथ अपना वैध फोटो पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
अगर किसी कारणवश अभ्यर्थी वेबसाइट से ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सकें, तो वे पटना के हार्डिंग रोड (सचिवालय हाल्ट के निकट) केंद्रीय चयन पर्षद के कार्यालय से डुप्लीकेट ई-प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
