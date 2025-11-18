इसके साथ ही चालक सिपाही के 4361 पदों पर बहाली की जाएगी। इसके लिए लिखित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। सिपाही के लिए 15 दिसंबर को और चालक सिपाही के लिए 10 दिसंबर को परीक्षा ली जाएगी।

केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने मंगलवार को बिहार पुलिस में सिपाही (Constable in Bihar Police) के 19,838 पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथ‍ि घोष‍ित कर दी है।

जागरण संवाददाता, पटना। Job Opportunity in Bihar: नई सरकार का गठन होने से पूर्व ही बिहार पुलिस में करीब 24 हजार पदों पर सिपाही और सिपाही चालकों की नियुक्‍त‍ि होगी।

राजधानी के शहीद प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय (पटना हाई स्कूल) गर्दनीबाग में सिपाही परीक्षा होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थि‍यो को पर्षद की वेबसाइट पर जाना होगा।

वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा एडमिट कार्ड

25 नवंबर से पर्षद की वेबसाइट https://csbc.bihar.gov.in/ पर जाकर बिहार पुलिस टैब को ओपन कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

इसी तरह चालक सिपाही के लिए 10 दिसंबर को एकल पाली में राज्य के 15 जिलों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा 12 बजे से दो बजे तक लिखित परीक्षा होगी।

CSBC ने कहा है कि अभ्यर्थी सुबह 9.30 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंच जाएं। प्रवेश पत्र तीन से 10 दिसंबर को सुबह 10.30 बजे तक आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

पहचान पत्र भी लाना होगा साथ

केंद्रीय चयन पर्षद ने कहा है कि परीक्षा में शामिल होने के लिए केंद्र पर ई-प्रवेश पत्र के साथ अपना वैध फोटो पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।