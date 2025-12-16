Bihar Police: बिहार पुलिस को मिले 1251 नए दारोगा, 59 पुलिस अफसरों का ट्रांसफर

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस को 1251 नए दारोगा मिले हैं। बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में दीक्षा परेड के बाद इन प्रशिक्षु दारोगा का पदस्थापन कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय के स्तर से सभी का जिला आवंटन किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) कुंदन कृष्णन ने मंगलवार को इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। पदस्थापित प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों के जिलावधि की गणना आदेश निर्गत होने की तारीख से गिनी जाएगी। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय के स्तर से गठित स्थानांतरण समिति ने 59 पुलिस पदाधिकारियों का स्थानांतरण भी किया है। इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। छह आईपीएस अधिकारी प्रशिक्षण लेने गए हैदराबाद, प्रतिस्थानी तय दूसरी ओर, बिहार कैडर के छह आईपीएस अधिकारी प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबद गए हुए हैं। मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेज-तीन के तहत दिया जाने वाला प्रशिक्षण 26 दिसंबर तक चलेगा। प्रशिक्षण पर गए सभी आईपीएस अधिकारियों का प्रतिस्थानी गृह विभाग ने तय कर दिया है।