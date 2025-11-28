कुमार रजत, पटना। राज्य के थानों में दर्ज प्राथमिकी से लेकर कोर्ट में लंबित मुकदमों का अपडेट अब पुलिस के अधिकारी ''दर्पण'' में देख सकेंगे।

थाना स्तर से लेकर मुख्यालय स्तर पर मुकदमों की सतत मानीटरिंग के लिए विशेष वेबसाइट तैयार की गई है, जिसका नाम दर्पण रखा गया है। इस दर्पण में सभी थानों के मुकदमों की वस्तुस्थिति दिखेगी।

किस मुकदमे की मौजूदा स्थिति क्या है, इसका पूरा विवरण अधिकारी ऑनलाइन देख सकते हैं। सीआइडी के एडीजी पारसनाथ ने बताया कि शुरुआती चरण में एडीजी से डीएसपी स्तर के पदाधिकारियों को इस वेबसाइट का एक्सेस दिया गया है।

1360 थाने जुड़ेंगे इससे, जल्द पूरी तरह से काम करने लगेगा

जल्द ही इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी भी ऑनलाइन रिपोर्ट देख सकेंगे। जानकारी के अनुसार, अब तक दर्पण वेबसाइट पर तीन लाख 60 हजार मुकदमों की इंट्री हो चुकी है।

करीब 40 हजार मुकदमे ऐसे हैं, जिन्हें जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। दर्पण पर सभी केसों को अपलोड करने के साथ पूरे राज्य में मौजूद 1360 थानों को भी इससे जोड़ दिया जाएगा।

सभी थाने आपस में जुड़ने के साथ ही प्रत्येक थाना में मुकदमों की संख्या, दर्ज होने की दर, लंबित मामलों की संख्या समेत प्रत्येक मुकदमे की मौजूदा स्थिति की जानकारी मिल जाएगी।

36 बिंदुओं पर एकत्र की जाएगी जानकारी

सभी थानों में दर्ज होने वाली प्राथमिकी की समुचित जानकारी भी दर्पण वेबसाइट पर दर्ज की जाएगी। प्रत्येक प्राथमिकी से संबंधित 36 तरह की जानकारी इस पर अपलोड की जाएगी।

इसमें केस संख्या, जिला, थाना, सर्किल, वर्ष, दिनांक, केस के आइओ का नाम, सजा, शिकायतकर्ता, सुपरविजन हुआ या नहीं, केस ट्रू किया गया है या नहीं, चार्जशीट अगर दर्ज हो गई है तो कब हुई, एफएसएल की रिपोर्ट की स्थिति जैसी तमाम जानकारी रहेगी।