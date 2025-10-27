Bihar Police News: हैदराबाद में ट्रेनिंग के लिए चयनित हुए 6 आईपीएस अधिकारी, जारी हुई आधिकारिक सूची

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार कैडर के छह आईपीएस अधिकारी अब राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में उन्नत प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ये अधिकारी 1 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चलने वाले मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम (फेज-3) में भाग लेंगे।

इस प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों को आधुनिक पुलिसिंग, प्रशासनिक प्रबंधन और कानून-व्यवस्था की नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करना है। इसमें एक आईजी, एक डीआईजी, और एक वरीय पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी समेत कुल छह आईपीएस शामिल होंगे।

गृह विभाग ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान इन अधिकारियों की अनुपस्थिति में उनकी जिम्मेदारियाँ कौन संभालेगा, इसका निर्धारण बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जाएगा।

माना जा रहा है कि यह प्रशिक्षण न केवल पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व कौशल और निर्णय क्षमता को सशक्त करेगा, बल्कि राज्य की कानून-व्यवस्था प्रणाली में नवाचार और दक्षता को भी बढ़ाएगा।

राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में आयोजित यह कार्यक्रम देशभर के आईपीएस अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सीखने और अनुभव साझा करने का अवसर माना जाता है।