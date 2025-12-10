Bihar Police Transfer: रिटायरमेंट के ठीक पहले 190 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर, मन के मुताबिक मिली पोस्टिंग
बिहार पुलिस विभाग में रिटायरमेंट से ठीक पहले 190 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया गया है। यह ट्रांसफर पटना शहर में हुआ है, जिसमें कई पुलिस अधिकारियों को ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस मुख्यालय से सेवानिवृत्ति की निकटता के आधार पर सिपाही से इंस्पेक्टर तक 190 पुलिसकर्मियों का ऐच्छिक स्थानांतरण किया गया है। वहीं 22 पुलिसकर्मियों का आवेदन अस्वीकृत या लंबित रखा गया है।
क्षेत्रीय आइजी, डीआइजी व अन्य माध्यमों से प्राप्त अनुशंसा पर पुलिस मुख्यालय के स्तर पर गठित स्थानांतरण समिति ने यह निर्णय लिया है। इससे जुड़ा आदेश भी जारी कर दिया गया है।
सरकारी नियमों के अनुसार, एक वर्ष के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों व कर्मियों को स्वैच्छिक स्थान पर पदस्थापन या स्थानांतरण का नियम है। वहीं, दो वर्ष या उससे कम की सेवानिवृत्ति की अवधि वाले पदाधिकारियों व कर्मियों को गृह जिला में पदस्थापन करने पर विचार किया गया है।
पुलिस मुख्यालय के अनुसार, जिन पदाधिकारियों व कर्मियों के द्वारा सेवानिवृत्ति निकटता के आधार पर सिर्फ इकाई में पदस्थापन करने का अनुरोध किया गया था, उनके अनुरोध को अस्वीकृत किया गया है।
सिर्फ ऐच्छिक या गृह जिलों के आवेदनों पर ही विचार किया गया है। सभी संबंधित कार्यालय प्रधान को स्थानांतरित कर्मियों को विरमित करने से पूर्व कर्मियों के सेवा अभिलेख की जांच करने के उपरांत ही जिला आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करने को कहा है।
